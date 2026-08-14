El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este viernes, la última de la semana, con un repunte del 0,2% que le ha llevado a situarse, momentáneamente, en los 20.211 puntos. Pasados los primeros instantes de negociación, el selectivo madrileño se daba la vuelta y a las 9.17 horas caía un 0,3%, hasta los 20.106 puntos.

En los primeros compases de negociación de este viernes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Amadeus (+1,94%), Indra (+1,58%), Puig (+0,47%), Fluidra (+0,41%), IAG (+0,39%) y Telefónica (+0,38%).

Farolillos rojos del Ibex

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a ArcelorMittal (-0,97%), Solaria y ACS (-0,46% en ambos casos), y Acerinox, que se dejaba un 0,44%.

Por su parte, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 1,5% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 88,3 dólares por barril, en medio de las dudas sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, enclave estratégico para el comercio del petróleo mundial que se ha convertido en un arma en la guerra entre Estados Unidos (EEUU) e Irán.

Asimismo, el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, encarecía su precio hasta los 82,6 dólares por barril tras subir un 1,7%.

La reapertura total del estrecho de Ormuz y las posibilidades de que Irán y EEUU lleguen a un acuerdo de paz siguen sembrando dudas entre los inversores, que este viernes continuarán pendientes, un día más, de los acontecimientos en Oriente Próximo.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado el pasado mayo por Teherán para gestionar el tráfico marítimo a través de Ormuz, ha señalado en las últimas horas que «el estrecho de Ormuz sigue bloqueado y no se reabrirá hasta que se acepten las condiciones de Irán, esto es, el fin del bloqueo naval a sus puertos, un alto el fuego que incluya a Líbano y la Franja de Gaza, así como la liberación de los fondos iraníes congelados por Washington.

No obstante, desde Federated Hermes afirman que, desde el punto de vista del sentimiento de mercado, Irán dejó de ser la principal preocupación de los inversores en junio, desplazándose la atención hacia el despliegue de infraestructuras de inteligencia artificial de carácter generacional y el «impresionante» crecimiento de los beneficios empresariales.

Trump vuelve a la carga

Este viernes los mercados se han despertado también con la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de imponer aranceles de hasta el 100% sobre los drones y componentes relacionados importados a territorio estadounidense en aras de apoyar a la industria nacional, de consolidar las cadenas de suministro y de reducir la dependencia respecto de otros países.

Para los drones y componentes procedentes de la Unión Europea, Japón, Liechtenstein, Corea del Sur, Suiza y Taiwán, este arancel será del 15%; mientras que para los de Reino Unido se reducirá al 10%, siempre y cuando prácticamente todo el hardware, software y tecnología tenga su origen en estos países y en Estados Unidos.

En el terreno macroeconómico, los inversores estarán atentos este viernes a los datos de ventas minoristas de EEUU, así como a otras cifras macro europeas.

De hecho, en Europa, antes de la apertura del mercado, se ha publicado el dato de inflación de julio de Francia, que ha acelerado tres décimas su tasa interanual, hasta el 2,1%, como consecuencia del repunte de los precios de la energía y de los servicios.

Ferrovial se aleja de la bolsa

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado a a las 9.00 horas las ventas del sector servicios y de la industria del mes de junio, que mostraron avances del 8,8% y del 9,2%, respectivamente, encadenando en el primer caso 27 meses de ascensos interanuales consecutivos y en el segundo, cuatro meses.

En el plano empresarial nacional, Ferrovial comunicó tras el cierre de mercado de ayer que excluirá a partir de septiembre su cotización de la Bolsa de Ámsterdam, lugar donde trasladó su sede social en 2023 para facilitar su debut bursátil en Estados Unidos, después de que en este último país ya se negocien más acciones de la compañía que en España.

En concreto, la última sesión de negociación de Ferrovial en Euronext Ámsterdam está prevista para el 10 de septiembre de 2026, y la exclusión de la Bolsa neerlandesa se espera que sea efectiva el 11 de septiembre de 2026. Ferrovial seguirá cotizando en el Nasdaq de Nueva York y en las bolsas españolas y continuará con su sede social en Países Bajos, sujeta al marco regulatorio y de gobierno corporativo neerlandés.

Por su parte, CaixaBank ha informado de que ha alcanzado una ejecución del 50,4% en la decimoquinta semana del programa de recompra de acciones propias que anunció en mayo por un importe de 500 millones de euros. En el conjunto de estas semanas ha empleado más de 252,1 millones de euros para hacerse con casi 20,9 millones de acciones propias

Resto de bolsas

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo mixto. Francfort se impulsaba un 0,6% a las 9.15 horas, mientras que Londres y París cotizaban planos. Milán, por su lado, caía un 0,2%.

En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1545 dólares, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,591%.