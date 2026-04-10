Piqué calienta la vuelta de la Champions entre Atlético y Barcelona: «A estos los reventáis»

Gerard Piqué se ha pronunciado en las redes sociales sobre el partido de vuelta de la Champions League que disputarán el martes Atlético y Barcelona en el Metropolitano. El ex futbolista ha querido tirarle un dardo al cuadro rojiblanco en un mensaje de ánimo que le ha escrito a Pau Cubarsí, protagonista para mal del duelo de ida que se saldó con victoria 0-2 a favor de los de Simeone. Esto obliga a los de Hansi Flick a una victoria homérica en la vuelta de los cuartos de final.

Pau Cubarsí lastró al Barcelona en su camino en la Champions League. El central culé fue expulsado en el minuto 42 de partido por hacer una falta a Giuliano Simeone siendo último hombre y esa misma jugada acabó con un gol de bandera de Julián Álvarez. El conjunto culé ya no se repuso de ese duro golpe y afrontó con un jugador menos todo un partido que finalmente acabó con 0-2 (y gracias) y la condena a remontar este martes en el Metropolitano.

Por ello, Pau Cubarsí, que se marchó del campo visiblemente afectado, escribió una emotiva publicación en las redes sociales en la que dejó claro que cometió una infracción que condicionó el partido y lo hace con la eliminatoria, por lo que asume la responsabilidad. También dejó una puerta abierta a una posible remontada en el partido de vuelta ante el Atlético en el Metropolitano.

Piqué calienta el Atlético-Barcelona

«Una acción condiciona el partido y la eliminatoria. Así es el fútbol y asumo la responsabilidad por el resultado. Aún queda camino por recorrer en esta eliminatoria a dos partidos, y seguimos más unidos que nunca: somos una familia y siempre lo hemos demostrado. Adelante, con esfuerzo y determinación, nunca bajaremos los brazos», escribió Pau Cubarsí en la publicación realizada en las redes sociales que se encontró la respuesta de varios compañeros de equipo y también de Gerard Piqué, que con su comentario le echó algo de pimienta al partido de vuelta.

«Con la cabeza bien alta, ‘mito’. A estos los reventáis en la vuelta», escribió el ex jugador del Barcelona y ahora propietario del Andorra sobre el partido de vuelta en el que el club culé intentará remontar una renta de dos goles abajo. Pedri, que fue sustituido al descanso por unas presuntas molestias físicas, también escribió un «Juntos, Cuba» en la caja de comentarios.

Todo ello mientras el Barcelona se recupera de una derrota trágica ante el Atlético de Madrid en la ida de la Champions League y el club mandaba una queja formal a la UEFA por el penalti de la discordia no señalado por unas presuntas manos de Pubil dentro del área.