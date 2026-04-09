Un recordado ex jugador del Barcelona vuelve al fútbol con 55 años

No hay mejor motivo para regresar al fútbol que disfrutarlo junto a tus seres queridos. El ex jugador Jari Litmanen ha puesto fin a 14 años de inactividad para volver a ponerse las botas a los 55 años. El finlandés lo hace por un motivo de peso, ya que en su vuelta a los terrenos de juego coincidirá con sus dos hijos, Caro y Bruno, en el tercer equipo del Tallina Kalev de la cuarta división de Estonia. El que fuera jugador de FC Barcelona, Liverpool y campeón de Europa con el Ajax jugará junto a sus jóvenes sucesores de 17 y 19 años, respectivamente.

Litmanen no sería el primer ex futbolista que coincide con sus hijos en el césped. Entre ellos está el también ex jugador blaugrana Rivaldo, que jugó y marcó junto a él en la segunda división brasileño. También comparte el pasado en el Barça un Eidur Gudjonhsen que protagonizó una de las estampas más únicas de la hemeroteca del fútbol cuando sustituyó a su padre Arnor en su debut con la selección absoluta de Islandia. A ambos les separan 17 años, una diferencia de edad muy distinta a la de Litmanen y sus hijos.

En Estonia no ha pasado desapercibida la noticia del regreso del finlandés, al hacerse pública su inscripción con el Tallina Kalev II. El conjunto de la cuarta categoría del fútbol estonio contará con un seguimiento inesperado en el inicio de la temporada. Litmanen ya se ‘probó’ en un partido amistoso el pasado mes de octubre junto al equipo juvenil en el que juegan sus dos hijos. A sus 55 años, los 38 que le separan del menor de ellos hace aún más especial un posible momento familiar sobre el césped.

La trayectoria de Litmanen en el fútbol: Finlandia, Ajax, Barcelona…

Jari Litmanen es, sin duda, el jugador más destacado de la historia del fútbol finlandés. El centrocampista ofensivo empezó su carrera en el país nórdico, donde llamó la atención del Ajax, que le firmó con 21 años. En el equipo de Ámsterdam ofreció su mejor versión, destacando su contribución a la Champions League conquistada en 1995. Sus actuaciones en el último cetro europeo conquistado por el Ajax le valieron un Balón de Bronce aquella temporada.

🇫🇮🇪🇪 || 55 YEAR OLD, Finland legend Jari Litmanen has been registered by Tallinna Kalev III ahead of the new season Life in the old dog yet 😉🇫🇮 pic.twitter.com/WOSy0xMrfo — 🇪🇪 Estonian Football Podcast 🇪🇪 (@EstonianFBP) April 2, 2026

En 1999, Litmanen llegó al Barça de la mano de Van Gaal, donde sólo jugó dos campañas. El finlandés dejó momentos de brillo, pero las lesiones le impidieron su adaptación tanto al conjunto catalán como en su salto a la Premier League con Arsenal y Liverpool. Mientras probaba suerte en distintos equipos y países, Litmanen sumó un total de 137 internacionalidades -y 32 goles- con Finlandia, aunque no pudo clasificar a su selección a ningún gran torneo. El emblema del fútbol finés colgó las botas en 2012, con 41 años, pero ha decidido volver a vestirse de corto para intentar vivir un bonito momento junto a sus hijos.