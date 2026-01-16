El Mallorca pidió precio por Raúl Moro y salió espantado. El extremo catalán lleva años en el radar de Pablo Ortells, pero de momento está fuera del alcance del club mallorquin. El Ajax pagó por él 11 millones de euros el pasado verano y pide mucho dinero por un futbolista que colmaría los deseos de Jagoba Arrasate, pero que de momento es inaccesible. Esta temporada ha jugado 20 partidos oficiales con el equipo holandés y su saldo es de un gol y dos asistencias.

Ortells ya hizo la pasada temporada un acercamiento al entorno de Raúl Moro cuando jugaba en el Valladolid, pero se encontró con que el Ajax tenía muy adelantadas las negociaciones y fue imposible competir con ellos, hasta el punto de que el traspaso se cerró por 11 millones de euros, una cantidad que ni en sueños podía pagar el Mallorca. Ni antes ni por supuesto ahora.

Medio año después, tras pasar media vuelta en Holanda y tener la oportunidad de jugar la Champions, el extremo está teniendo menor protagonismo del esperado, pero aún no ha llegado el momento de que el Ajax quiera dejarle salir. Además, también le quieren otros equipos de Primera División, como Osasuna y Espanyol, lo que por supuesto encarece su precio en el caso de que su club decidiera permitirle salir.

El Mallorca asiste con cautela al desarrollo de los acontecimientos consciente de que no está en condiciones de competir en este momento, pero atento ante la posibilidad de que quizás el próximo verano sí pueda ser su ocasión de meter baza, y es que Raúl Moro ha sido siempre uno de los sueños de la dirección deportiva, que estaría encantada de contar el año que viene con dos bandas formadas por Virgili y el actual extremo del Ajax, que seguramente pedirá salir si su papel en Holanda no es tan importante como lo que él hubiera esperado cuando dio el paso de abandonar la Liga española.