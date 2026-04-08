La llegada del autobús del Barcelona al Camp Nou estuvo marcada por los incidentes protagonizados por los aficionados radicales. Los ultras del Barça se pasaron de la raya en la previa del partido de ida de cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid y, además de encender numerosas bengalas, derribaron una valla de seguridad, sembrando el caos en los aledaños del estadio.

De hecho, OKDIARIO captó cómo los Mossos detenían a uno de los artífices de los altercados, con menores de por medio, mientras los sanitarios atendían a algún herido. El lío fue tremendo, ya que al paso del autobús del Barcelona varios de sus aficionados se dedicaron a intentar tirar abajo la valla que protegía el vehículo.

No sólo lo consiguieron, sino que además provocaron un caos con varios heridos. Por suerte, las autoridades detuvieron rápidamente a algunos de los culpables. A la llegada del autobús del Barcelona al Camp Nou, decenas de radicales del Barcelona encendieron bengalas y tiraron fuegos artificiales entre un público tranquilo donde había ancianos y niños.

Los ultras del Barça la lían

Estos actos vandálicos desataron el terror y el caos. Los hinchas culés empezaron a intentar huir de la humareda y el pánico que causaban los petardos y bengalas, y eso provocó una avalancha que tiró la valla que los mantenía alejados de la calle principal, provocando varios heridos con contusiones.