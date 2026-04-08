La afición del Atlético de Madrid demostró que no ha aprendido y este miércoles algunos de sus desplazados a Barcelona repitieron el cántico de «¡musulmán el que no bote!» que protagonizaron un amplio grupo de espectadores del España-Egipto la semana pasada en Cornellá. Momento lamentable que mancha una gran cita europea.

Un grupo de aficionados entonó el mismo cántico racista y vergonzoso en la previa del Barça-Atlético, partido de ida de cuartos de final de la Champions League, en los alrededores del Camp Nou. La antesala del encuentro estuvo marcada por este incidente y por los altercados en la llegada de los autobuses.

En el caso del vehículo del Barcelona, varios ultras derribaron una valla de seguridad, sembrando el terror en las calles con heridos y algún detenido. De hecho, este periódico captó cómo los Mossos arrestaban a uno de los artífices de los altercados, con menores de por medio, mientras los sanitarios atendían a personas que habían sufrido daños en plena trifulca.