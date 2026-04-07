Alineación posible del Barcelona contra el Atlético de Madrid: la duda de Flick está en la delantera

La alineación del Barcelona para enfrentarse al Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League este miércoles a partir de las 21:00 horas en el Camp Nou tiene la gran duda de la delantera. Hansi Flick no tiene claro quién debe ser su nueve ante el cuadro colchonero. Dani Olmo podría repetir como falso ‘9’ como en el choque de Liga del pasado sábado. La otra opción sería empezar con Lewandowski.

Joan García es la primera piedra de la alineación del Barcelona de este miércoles contra el Atlético de Madrid. El portero catalán quiere volver a dejar la portería a cero contra los de Simeone, al igual que hizo en el 3-0 de la vuelta copera de hace un mes.

La alineación del Barcelona continúa con la parcela defensiva. Koundé volverá a ser titular en el lateral derecho. Cancelo sigue afincado en el izquierdo. La pareja de centrales estará formada por Cubarsí y Gerard Martín.

El centro del campo del Barcelona tiene dos bajas importantes como son las de Bernal y De Jong. Por lo tanto, la alineación culé en esta parcela estará liderada por Pedri. Le acompañarán de inicio Eric García y algo más adelantado Fermín López.

En la delantera del Barcelona está la gran duda de la alineación de Hansi Flick. El entrenador alemán planea volver a colocar a Dani Olmo como falso ‘9’ y juntar a más mediocentros, tal y como hizo el pasado sábado en el duelo de Liga contra el Atlético de Madrid. La otra opción es que regrese Lewandowski a la punta de lanza. Los que seguro serán titulares son Lamine Yamal y Rashford en las bandas.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para enfrentarse al Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League este miércoles en el Camp Nou a partir de las 21:00 horas: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Eric García, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Lewandowski