Un periodista le grita a Flick «¡que gane el Bayern!» y esta es la reacción del entrenador del Barça

Hansi Flick dejó la anécdota de la jornada una vez acabó la rueda de prensa previa a la ida de los cuartos de la Champions League entre Barcelona y Atlético de Madrid cuando un periodista le gritó «que gane el Bayern» y el entrenador alemán puso cara como de que así tiene que ser. Acto seguido, le señaló que tendría que habérselo preguntado durante la sala de prensa, ya que estaba esperando esa pregunta.