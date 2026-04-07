Lamine Yamal ya no está enfadado: sonríe en el ultimo entrenamiento antes del Barcelona-Atlético

Lamine Yamal demostró en el entrenamiento previo al Barcelona-Atlético de Madrid de la ida de los cuartos de final de la Champions League que el enfado del Metropolitano del pasado sábado ya ha quedado atrás. El astro culé salió el último a entrenar junto a sus compañeros en el campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper y lo hizo más tranquilo que nunca.

Entrenó el Barcelona en la mañana de este martes preparando la ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid. Lo hizo en una mañana soleada y con un tiempo privilegiado en la ciudad catalana. Pedri, Eric y Ferran Torres fueron los primeros futbolistas en saltar al césped. Antes, ya les estaba esperando Hansi Flick junto a todo su cuerpo técnico.

El último en saltar al césped fue Lamine Yamal, justo detrás de Balde y Casadó. El talento azulgrana salió más tranquilo que nunca, con los pantalones caídos y con algo en la boca con lo que jugaba y bromeaba con sus compañeros. Se le vio sonriente con el resto de jugadores y cuerpo técnico, por lo que queda claro que el enfado del Metropolitano ha quedado atrás.

Lamine Yamal se ejercitó como uno más sin problemas, y eso que saltó al césped con una leve cojera, síntoma de la tranquilidad con la que saltó a entrenar. En cuanto había que ponerse serio, el canterano azulgrana se subió un poco el pantalón y comenzó a sudar la gota gorda. Está más que preparado para el partido ante el Atlético de Madrid, con ganas de ser protagonista y llevar a su equipo a una nueva semifinal de la Champions League.

Un entrenamiento en el que no estuvo De Jong, baja definitiva para el duelo de Champions de este miércoles en el Camp Nou. Tampoco estarán disponibles para Hansi Flick los lesionados Marc Bernal, Christensen y Raphinha. Estos tres últimos se perderán los dos partidos de la eliminatoria.