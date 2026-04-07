Malas noticias para Flick: De Jong es baja definitiva para el Barcelona-Atlético de Champions

El Barcelona se ejercitó en la mañana de este martes sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para preparar la ida de los cuartos de la Champions League contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou. Lo hizo sin Frenkie de Jong. El holandés sigue siendo baja y no podrá estar contra el cuadro colchonero. Intentará llegar para el derbi ante el Espanyol. Una mala noticia para Hansi Flick, ya que no recupera a una pieza importante para su centro del campo. Tampoco estarán este miércoles Raphinha, Christensen y Bernal.

Pedri, Ferran Torres y Eric García fueron los primeros jugadores del Barcelona en saltar sobre el soleado césped del campo Tito Vilanova en la mañana de este martes. Justo antes, Hansi Flick junto a su cuerpo técnico ya esperaban al resto de la plantilla. El último en saltar a entrenador fue Lamine Yamal, con rostro tranquilo y sonriendo, dejando ya atrás su enfado del Metropolitano.

Pero no fue un entrenamiento con buenas noticias para Hansi Flick. Sí se ejercitó junto al grupo Araujo, ya recuperado del susto muscular que tuvo en Madrid. Pero el que no se ha recuperado a tiempo para este importante duelo de Champions es De Jong. El mediocentro holandés no llega y es una baja muy importante para el equipo culé.

Y es que Hansi Flick tampoco podrá contar con Marc Bernal en esa parcela. El canterano saltó al césped antes que todos sus compañeros y realizó trabajo por separado en un campo anexo. Se perderá la eliminatoria completa de Champions contra el Atlético de Madrid. Tampoco estarán Raphinha y Christensen este miércoles en el Camp Nou.