Lamine Yamal y el sorprendente miembro del staff del Barça con el que se enfadó en el Metropolitano

El cabreo de Lamine Yamal en el Metropolitano provocó todo tipo de lecturas. La estrella del FC Barcelona acabó con un enfado tremendo. No celebró el gol de la victoria de Robert Lewandowski ni le dio la mano a Hansi Flick después de ser sustituido. Una imagen que derivó en insinuaciones acerca de una relación tensa entre el jugador y el técnico alemán a las puertas de unos cuartos de Champions. Sin embargo, el misterio ya ha sido aclarado.

Desde hace tiempo se ha visto a Lamine Yamal hacer esa clase de gestos despectivos delante de las cámaras. En varias ocasiones, él se ha mostrado reacio a que lo cambien. Incluso, los gestos de Flick han hecho tambalear el liderazgo del alemán. Sin embargo, todo vino a raíz de una rencilla con José Ramón de la Fuente, el entrenador de porteros del Barcelona. Según las cámaras de televisión, se pudo ver cómo Lamine se iba calentando con cada instrucción que daba Ramón desde la zona técnica.

El detonante fue cuando le recriminó que disparara a puerta cuando tenía opción de un pase más prometedor de gol a sus compañeros de ataque, Lewandowski o Ferran. Una decisión que tomó fruto de la presión de seguir empatando (1-1) cuando corría el minuto 85. De la Fuente gesticuló hacia donde tenía que haber ido el balón y eso no gustó nada a Lamine Yamal, que le respondió con una señal de desaprobación.

Eso explica por qué Lamine se fue muy enfadado mientras se marchaba al túnel de vestuarios. Flick intentó relajarlo con un saludo, pero el delantero señaló cabreado a De la Fuente, que iba detrás de él desde que se marchó del terreno de juego para aclarar la situación.