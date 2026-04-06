Un doblete de Champions de alto voltaje para Barcelona y Atlético de Madrid

Barcelona y Atlético de Madrid se preparan para un doblete de duelos de Champions League en una semana que se espera que sea de alto voltaje. Las chispas ya saltaron el pasado sábado en el duelo de Liga con los dos conjuntos muy calientes sobre el césped del Metropolitano. La primera batalla se disputará el miércoles en el Camp Nou y la tensión será máxima.

Se han enfrentado ya cuatro veces esta temporada Barcelona y Atlético de Madrid. Dos en Liga y otras dos en Copa del Rey. Ganó tres el equipo culé y solamente uno el rojiblanco. Pero el que ganaron los de Simeone fue por 4-0 y les sirvió para avanzar a la final de Copa y dejar fuera a los de Flick. Ahora se vienen dos más en menos de una semana y son de Champions.

El último choque entre culés y colchoneros fue el pasado sábado en el Metropolitano en el inicio de una trilogía de duelos en apenas diez días. Era el de Liga y el «menos importante». El Atlético de Madrid no tenía mucho en juego y el Barcelona jugó sabiendo que el Real Madrid había perdido. Se esperaba mucha calma y sucedió todo lo contrario.

Alto voltaje entre Barcelona y Atlético de Madrid

El primer Atlético de Madrid-Barcelona de los tres que nos esperan en estos primeros días de abril fue de máxima tensión. Nico González terminó expulsado, Gerard Martín también lo mereció tras una entrada criminal sobre Almada, hubo una tangana entre jugadores al filo del descanso, Simeone tuvo un pique con Ferran… Sucedió de todo.

La no roja a Gerard Martín calentó de más al Atlético de Madrid durante y después del partido, y esta es la gota definitiva para que la batalla del Camp Nou en la ida de los cuartos de final de la Champions League sea lo más parecido a una guerra futbolística. Los colchoneros se sintieron perjudicados y el mensaje desde el seno culé fue totalmente opuesto. Las palabras de Olmo sobre la entrada sobre Almada no gustarán nada en el Atleti: «En 15 segundos ya estaba bien».

Si una tangana la comienzan Olmo y Koke, dos jugadores más bien tranquilos, fíjense cómo está la tensión entre ambos equipos. Los jugadores del Atlético de Madrid fueron con todo y Simeone pudo reservar a jugadores importantes. El Barcelona se desgastó mucho más y perdió a Bernal por lesión. Ese era el plan de Simeone y así continuará en el Camp Nou. La primera batalla será de máxima tensión. Dos duelos de alto voltaje en una semana de Champions brillante.