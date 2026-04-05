El batacazo de Mallorca no deja víctimas en el Real Madrid

El batacazo del Real Madrid el pasado sábado en Son Moix contra el Mallorca no ha dejado ninguna víctima por el camino. Y esa es la única buena noticia para los blancos tras presenciar cómo el Barcelona se escapa en siete puntos en la lucha por la Liga. El equipo madridista se ha ejercitado en la mañana de este domingo en Valdebebas sin tocados y ya piensa en recibir al Bayern de Múnich el próximo martes en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid ha vuelto en este Domingo de Resurrección al trabajo en Valdebebas tras la dura derrota en Mallorca. Un batacazo que deja al equipo blanco a siete puntos del Barcelona tras la victoria del equipo culé horas después en el Metropolitano con un gol de Lewandowski en el minuto 87.

El equipo de Arbeloa ha entrenado en Valdebebas sin muchas novedades. Los titulares en Mallorca han tenido jornada de recuperación y el resto de la plantilla ha tenido una sesión habitual sobre el césped de la Ciudad Deportiva blanca.

La mejor noticia para el Real Madrid tras una dura derrota en Mallorca es que el equipo ha regresado sin tocados físicamente. No hay heridos para recibir al Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de la Champions League el próximo martes a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. Y en estos tiempos con tantos partidos, llegar sin más víctimas a este partido tan crucial es una gran noticia para los blancos.

Un partido de Champions ante el Bayern crucial para el Real Madrid y que llegará en solamente dos días. Militao, tras regresar con gol contra el Mallorca, será titular junto a Rüdiger en el centro de la defensa y Jude Bellingham empezará desde el banquillo. Serán las dos grandes novedades de un once de Arbeloa que volverá a juntar a Vinicius y Mbappé en el frente de ataque desde el inicio del partido.