El Real Madrid naufraga en Mallorca… y viene el Bayern

Mal. Muy mal un Real Madrid que ha visto cómo, salvo milagro, las opciones de Liga se han tirado por la borda en Palma de Mallorca, donde los blancos volvieron a las andadas para terminar perdiendo ante un conjunto bermellón que se jugaba la vida, como los blancos. La diferencia es que mientras a los de Demichelis sí se les notó, a los de Arbeloa ni mucho menos. Partido para olvidar y para sacar conclusiones.

Todo lo bueno que había hecho el Real Madrid antes del parón desapareció ante el Mallorca. Los blancos estuvieron mal en la primera mitad, donde no fueron capaces de generar juego, mientras que en los segundos 45 minutos, cuando tenían que buscar una remontada, la imagen fue todavía peor. Militao, que regresó cuatro meses después, llegó a empatar, pero Muriqi sentenció a los blancos.

Mbappé, que regresaba a la titularidad, estuvo muy alejado de su nivel. Vinicius, que entró desde el banquillo, agitó el encuentro, pero tampoco surtió efecto. En fin, partido para olvidar y para decir adiós a la Liga. Y el martes viene el Bayern para medirse a un equipo que, en estos momentos, ha recuperado todas las dudas que se quitó no hace tanto.

Camavinga sigue restando

No es nada personal, pero es que su rendimiento está muy lejos de ser el de un jugador que dé el nivel del Real Madrid. El francés fue titular ante la baja de Fede Valverde y, una vez más, estuvo mal. No es capaz de mejorar ninguna acción de construcción, tiene pérdidas constantes y, encima, quedó retratado en el gol del Mallorca, ya que el galo, tras fallar en el marcaje, se paró, dejando vía a Manu Morlanes para plantarse ante la portería de Lunin y batirle sin grandes problemas. En el minuto 60, tras hacer pocas cosas y, las pocas que hizo, la verdad es que no estuvieron bien.

Arbeloa tenía prisa

Tras ver la primera mitad de sus jugadores, Arbeloa salió corriendo hacia el túnel de vestuarios antes de que se llegara al descanso. Algo que ya hacía cuando era entrenador del Castilla y había cosas que no le terminaban de gustar.

Trent es muy blando

No aparece, es un fantasma, está ausente. No suma, no aporta y, encima, no defiende bien. Vamos, que casi no defiende. Otro mal partido del inglés, que sigue sin demostrar su potencial. Le salva que físicamente Carvajal no está para grandes trotes. Vendieron que tenía una pierna derecha prodigiosa… a ver cuándo la enseña.

Valiente Manuel Ángel… aunque le queda

Fue la gran novedad de la alineación del Real Madrid ante el Mallorca. El canterano fue de más a menos, pero se le vio valiente y con ganas de sumar dentro del terreno de juego. El andaluz, dentro del partido que cuajaron los blancos con él sobre el césped, no fue ni mucho menos lo más negativo.

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