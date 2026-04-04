Remontada épica del Bayern antes de visitar el Bernabéu

El Bayern de Múnich logró una remontada épica en casa del Friburgo antes de visitar el Santiago Bernabéu el próximo martes en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El equipo bávaro levantó un 2-0 en los últimos diez minutos y con un último tanto de Karl en el minuto 99. Kane no jugó por lesión y Neuer no estuvo nada bien en portería.

No empezó nada bien el partido del Bayern en Friburgo en un once de Kompany con muchas rotaciones pensando en el Real Madrid y sin Kane, lesionado y entre algodones antes de visitar el Bernabéu.

Manzambi adelantó al Friburgo en el minuto 46 y Holer, en el 71, hizo el 2-0. Saltaba la sorpresa en la jornada 28 de la Bundesliga y el líder estaba cayendo. Kompany sacó a titulares como Olise, Laimer, Pavlovic o Musiala, y el equipo despertó en el tramo final del encuentro.

Remontada mágica del Bayern: del 2-0 al 3-2 en 10′

Un gol de Bischof tras pase de Karl en el minuto 81 inició la remontada épica del Bayern de Múnich. Volvió a marcar el propio Bischof con asistencia de Olise en el minuto 92 para empatar el partido. Y el gol de la victoria llegó en el minuto 99 con un tanto de Karl.

Lo celebró el Bayern por todo lo alto, y no es para menos. Una remontada mágica en Bundesliga para meter miedo al Real Madrid a tres días de la ida de los cuartos de final de la Champions League el próximo martes en el Santiago Bernabéu.