El Bayern se viene arriba y calienta la Champions: se autodenomina la ‘bestia negra’ del Real Madrid

Resta más de una semana, pero en Alemania ya se juegan los cuartos de final de Champions. Los calienta el Bayern, que se batirá contra el Real Madrid. Estalla la bomba nada más entrar a la web del conjunto bávaro. «Cómo el FC Bayern se convirtió en la bestia negra del Real Madrid», se titula el artículo que responde al número 51 de la revista que llega a los socios. Una recapitulación del primer enfrentamiento entre ambos clubes que estos días cumple 50 años.

Concretamente, el 31 de marzo. Fue en semifinales de la Copa de Europa de 1976. La ida, resuelta con empate a uno, se disputó en el Santiago Bernabéu y la vuelta, en Múnich, la torpedeó Gerd Muller con un doblete. El Bayern accedió a la final y a la postre fue campeón tras superar al Saint-Etienne. Cabe recordar que, para aquel entonces, el Real Madrid ya era el club con más Copas de Europa conquistadas. Sumaba seis, mientras que la del mencionado año fue la tercera del Bayern.

Aquel doble enfrentamiento fue el embrión de la histórica rivalidad que mantienen ambos clubes. No existe partido alguno más repetido en toda la historia de la Champions que el protagonizado por Bayern de Múnich y Real Madrid. Cabe destacar que el actual dominio de la serie lo tiene el equipo blanco, que se ha impuesto en las últimas cuatro eliminatorias en las que se han enfrentado.

Especialmente vigorosa fue la del curso 2013-2014, cuando el Real Madrid visita al Bayern tras haber ganado la ida por la mínima. «El 1-0 no es el resultado que deseábamos, pero podemos corregirlo en la vuelta. Cuando llegue el próximo martes, hasta los árboles arderán en Múnich», dijo Rummenigge, el que fuera presidente del equipo teutón.

«Les mostraremos toda la calidad que el Bayern posee en su casa. Les recordará al infierno», añadió. Claro que la serie se cerró con un 5-0 global para los blancos tras apagar el incendio forestal de Rummenigge con un 0-4 imponente. Las tres siguientes eliminatorias también cayeron del lado blanco. ¿Quién es la bestia negra de quién?