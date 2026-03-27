Militao llega justo a tiempo. Así lo confirmó Álvaro Arbeloa en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. El técnico aseguró que el defensa estará disponible para el duelo ante el Mallorca, que se jugará el próximo 4 de abril a las 16:15 en la isla balear.

La idea es que ese día parta desde el banquillo y dispute unos 30 minutos, con la vista puesta en el martes. Si todo va según lo previsto, podría ser titular en la ida de los cuartos de final de la Champions, donde el Real Madrid se medirá al Bayern en el Bernabéu. Todo dependerá de sus sensaciones, pero la intención de Arbeloa es clara: ponerlo de inicio lo antes posible. No es un jugador más, es alguien llamado a marcar diferencias.

Militao es el central que puede dar ese salto de calidad a la defensa del Real Madrid, y en el club lo saben. Es el mejor zaguero de la plantilla y, cuando está bien físicamente, uno de los mejores del mundo. Jerarquía, contundencia y una presencia que impone. Es capital. Por eso, en cuanto esté listo, entrará en el once. Y la buena noticia es que todo apunta a que llega a tiempo para el tramo más exigente de la temporada. Además, hay un patrón claro: suele volver a gran nivel tras cada lesión.

Kaiser Militao

Lo de Militao en el Real Madrid no es solo defender bien, es cambiar completamente la sensación del equipo atrás. Es un central que no te da respiro: vive al límite, corrige, va al choque sin miedo y tiene una velocidad que le permite arreglar errores que con otros serían gol.

Aporta agresividad, pero con sentido. No espera, va. Y eso al Real Madrid le viene perfecto, porque muchas veces el equipo juega adelantado y necesita a alguien que gane duelos individuales de forma constante. En el uno contra uno es un seguro, y cuando el rival busca la espalda, aparece su físico para apagar incendios. Y lo más llamativo: esa velocidad la ha mantenido incluso después de dos lesiones graves de rodilla.

Luego está lo que no siempre se ve: su capacidad para sostener al equipo en momentos de caos. Cuando el partido se rompe, cuando todo se convierte en ida y vuelta, Militao es el que mantiene el equilibrio. Y a eso se le suma su mentalidad: no se esconde, no baja los brazos y compite cada acción como si fuese la última. Eso contagia. Es de los que elevan el nivel de los que tienen alrededor.

Ceballos sí y la duda de Mendy

Dani Ceballos también estará disponible tras el parón de selecciones. No apunta a titular, pero suma en una plantilla donde todos cuentan. El utrerano encara sus últimos meses en el Real Madrid y quiere tener peso cuando Arbeloa lo necesite.

En paralelo, hay preocupación con Ferland Mendy. En el club cruzan los dedos para que llegue al duelo ante el Bayern, aunque para el partido contra el Mallorca está descartado.

Más complicado lo tiene Thibaut Courtois. El portero no estará en la ida en el Bernabéu, donde jugará Andriy Lunin, y su presencia en la vuelta en el Allianz Arena ya no es una incógnita, ya que está totalmente descartado.