La UEFA confirma los horarios de las semifinales de Champions: el Madrid jugaría la eliminatoria larga

La UEFA ha publicado los horarios de las semifinales de la Champions League, que se disputarán el 28 y 29 de abril (ida) y 5 y 6 de mayo (vuelta). El Real Madrid, en caso de eliminar al Bayern, disputaría la eliminatoria larga; mientras que Barcelona o Atlético, el que pase de los dos, irían a la corta. Los cuatro partidos se disputarán a la misma hora, en diferentes días. Pero para ello, antes deben superar la ronda de cuartos de final.

Los blancos tienen ante sí un enfrentamiento bastante duro. A los pupilos de Álvaro Arbeloa les ha tocado ir por el lado más difícil del cuadro. Nadie dijo que fuera fácil ganar una Champions, porque no lo es, y si quieren ganar la Decimosexta tendrán que pasar por encima de varios campeones de Europa. Ya han derrotado a uno de los cocos en octavos de final, el Manchester City de Pep Guardiola, y ahora tienen delante a otro de los principales favoritos al título.

El Bayern ha terminado segundo en la fase Liga con tan sólo una derrota en ocho partidos. Ahora se enfrentará al rey de Europa por un puesto en las semifinales. Un enfrentamiento que, igual que sucedería en semifinales, se disputará por la vía larga. Es decir, la ida se juega el martes 7 de abril en el Santiago Bernabéu y la vuelta será el miércoles 15 de abril en el Allianz Arena.

El que pase de estos dos volverá a disputar la eliminatoria larga en semifinales de la Champions con los siguientes horarios: la ida sería en el Parque de los Príncipes o en Anfield el martes 28 de abril a las 21:00 horas, y la vuelta tendría lugar en el Bernabéu o el Allianz Arena el miércoles 6 de mayo a las 21:00 horas. En caso de que el Real Madrid elimine a los alemanes, cogería su condición de segundo cabeza de serie y jugaría la vuelta en casa.

Barça o Atleti, eliminatoria corta

Por contra, Barcelona o Atlético de Madrid jugarán la eliminatoria corta tanto en cuartos de final como en semifinales. Ambos equipos se volverán a ver las caras tras la eliminatoria de Copa del Rey, donde los rojiblancos eliminaron a los blaugranas. Los pupilos de Hansi Flick buscan revancha tras lo ocurrido en la Copa, y los de Simeone intentarán repetir la machada ante uno de los favoritos a ganar esta Champions.

El ganador de este partido se enfrentará al vencedor del Sporting de Portugal-Arsenal en semifinales, con la ida en el Camp Nou o Metropolitano el miércoles 29 de abril a las 21:00 horas y la vuelta en el José Alvalade o el Emirates Stadium el martes 5 de mayo a las 21:00 horas. Pase lo que pase, el equipo español que se clasifique jugará la ida en casa y la vuelta fuera porque el Arsenal terminó primero la fase Liga.