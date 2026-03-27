El Bayern no tiene porteros para jugar contra el Real Madrid en Champions

Alerta en la portería del Bayern de Múnich de cara a su duelo contra el Real Madrid en Champions. Las malas noticias se suceden en la meta del conjunto bávaro, que en estos momentos cuenta con hasta cuatro porteros lesionados a diez días del partido de ida de cuartos de final en el Santiago Bernabéu. El último en causar baja ha sido Jonas Urbig, que se ha abandonado la concentración de la selección alemana con molestias en su rodilla derecha. Los problemas físicos del segundo guardameta teutón se unen a los de Manuel Neuer, ausente desde el 6 de marzo, Sven Ulreich y el juvenil Leon Klanac.

La reciente lesión de Urbig con el equipo nacional coloca al Bayern en una situación muy delicada de cara a la eliminatoria ante el Real Madrid. El equipo bávaro, líder destacado en al Bundesliga y uno de los grandes candidatos a ganar la Champions, podría llegar a su esperado duelo ante los blancos sin ningún portero del primer equipo y con la segunda alternativa en su cantera.

ℹ Urbig von Nationalmannschaft abgereist Jonas Urbig hat sich bei der deutschen Nationalmannschaft eine Kapselverletzung im rechten Kniegelenk zugezogen. 🔗 https://t.co/bc89OlEbL5 Gute Besserung, Jonas! 🙏 pic.twitter.com/jrCarkNlhL — FC Bayern München (@FCBayern) March 26, 2026

La baja de Ulreich, tercer guardameta, se extenderá durante los próximos seis meses, por lo que está completamente descartado. Tampoco se espera al juvenil Klanac, lesionado desde enero, por lo que Urbig y Neuer tratarán de apurar sus procesos de recuperación para estar disponibles ante el Real Madrid. Por parte de Urbig, el guardameta regresa a Múnich y conocerá en los próximos días el alcance de su lesión, mientras que Neuer se recupera de una dolencia en el gemelo. En caso de que ninguno de ellos llegue a tiempo, la ‘pelota’ estará en los guantes de Leonard Prescott, portero de 16 años que aún no ha debutado con el primer equipo del Bayern.

El Real Madrid y su gran baja ante el Bayern

El Real Madrid también cuenta con una baja de peso en su portería para el duelo de cuartos de final ante el Bayern de Múnich. Thibaut Courtois se perderá la eliminatoria al completo, aunque tiene un recambio de garantías en un Andriy Lunin que ya sabe lo que es eliminar a los bávaros en la Champions. A diferencia del Bayern, el conjunto merengue sí cuenta con recambio para su portero titular. El ucraniano, que no ha acudido con su selección en el parón internacional, ya jugó en la segunda mitad de la vuelta ante el Manchester City y en el derbi frente al Atlético de Madrid.

Al meta del Real Madrid le tocará ponerse el ‘traje’ de Courtois, que ya demostró que no le queda grande con sus actuaciones en la última Champions que levantaron los de Concha Espina. La ausencia del belga, al que no se descarta para una potencial eliminatoria de semifinales, sumada a la probable de Neuer dejará al fútbol sin un duelo cara a cara entre los dos grandes porteros de la última década.