Lunin responde con indiferencia: prefiere estar en el Palacio antes que ver a Ucrania en la repesca

Andriy Lunin respondió con máxima indiferencia a la decisión del seleccionador de Ucrania, Serhiy Rebrov, de no convocarle para este parón en el que su país se juega la repesca para el Mundial 2026. El portero del Real Madrid prefirió acudir al Palacio de los Deportes para presenciar a pie de pista el importante partido de los de Sergio Scariolo en la Euroliga contra el Anadolu Efes antes que el de su selección frente a Suecia, que además se celebraba en el Ciudad de Valencia, a 300 kilómetros de la capital de España.

Lunin es un apasionado del baloncesto y en los últimos meses se ha convertido en un fijo en el pabellón madridista. Este jueves no faltó a su cita con el Real Madrid y eligió el choque ante el equipo turco de Pablo Laso antes que quedarse en casa viendo el Ucrania-Suecia para el que no fue convocado por su seleccionador.

En lugar de Lunin, que ahora es titular en el Real Madrid por la lesión de Thibaut Courtois, Rebrov se llevó a Trubin (Benfica), Riznyk (Shakhtar Donetsk) y Neshcheret (Dynamo de Kiev). Al descanso del encuentro en el Palacio y en el Ucrania-Suecia, la selección del meta madridista perdía por 0-1 y los de Scariolo ganaban por 42-33.