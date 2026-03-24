Scariolo: «El equipo ha alcanzando la cohesión y tiene muy buena química»

Sergio Scariolo atendió a los medios en rueda de prensa tras la victoria del Real Madrid contra el Hapoel Tel Aviv en la Euroliga. El italiano destacó que su equipo ya ha adquirido la «cohesión» que buscaba esta temporada y alabó la actitud de sus jugadores, que no hacen «gestos» y tienen muy buena «química». Además, comentó la circunstancia de jugar a puerta cerrada este jueves.

«Un nivel defensivo muy alto y buena elección de tiro. Podríamos haber ampliado antes la ventaja, pero ante un equipo con tanto talento, que estaba por delante de nosotros en la clasificación, queremos destacar el aspecto defensivo», comenzó el italiano.

«Me parece que la identidad del equipo ya estaba marcada hace muchos meses. Todavía queda mucho camino, pero la primera curva la tenemos el jueves contra un equipo lleno de talento que estaba muy abajo por cosas que se nos escapan», añadió.

«Hemos hecho mucho hincapié, hemos tenido poco tiempo para prepararlo, pero hemos captado bien las cosas fundamentales. El equipo tiene muy interiorizado el criterio de juego en ataque y defensa y ha alcanzado la cohesión. Un ambiente raro como el de esta noche, el punto de alma tenemos que ponerlo nosotros desde el banquillo. Eso es lo que los jugadores han hecho, con muy buena química, sin gestos, sin actitudes…», alabó.

Scariolo y jugar sin público

«Es muy pronto para hablar de abril y mayo, pero esperemos que haya más paz y que eso permita serenar todos los ánimos», comentó al ser preguntado por un hipotético cruce en el play off con el Hapoel.