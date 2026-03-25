Alcaraz convertirá el Bernabéu en su pista de entrenamiento durante el Mutua Madrid Open

El Santiago Bernabéu continúa dando pasos en su objetivo de convertirse en un recinto referente en lo deportivo, más allá del fútbol El estadio del Real Madrid, que ya ha acogido un partido de la NFL y repetirá las dos próximas temporadas, da el salto al tenis con una alianza con el Mutua Madrid Open. Referentes de la raqueta como Carlos Alcaraz, Novak Djokovic o Aryna Sabalenka podrán entrenar en el Bernabéu entre los días 23 y 30 de abril, con motivo de la celebración del Masters 1000 madrileño.

La Caja Mágica seguirá siendo el escenario del Mutua Madrid Open, donde se disputarán la totalidad de los partidos entre los días 20 de abril y 3 de mayo. El estadio madridista ofrecerá su inmejorable ubicación en la capital, ya que a una corta distancia del recinto se alojan buena parte de los participantes, en el hotel Eurobuilding. Por tanto, el Bernabéu se posiciona como una alternativa para aquellos tenistas que quieran ejercitarse sin tener que desplazarse hasta la Caja Mágica.

Una de las visitas más esperadas al recinto será la de Carlos Alcaraz, reconocido aficionado del Real Madrid y que apunta a regresar al Mutua Madrid Open tras perderse la última edición. El murciano llegará inmerso en plena lucha por el número uno mundial con Jannik Sinner, que tampoco participó el año pasado por su sanción por dopaje. También se esperan otros nombres como el de Novak Djokovic, el vigente campeón Casper Ruud o la líder de la WTA Aryna Sabalenka; así como las nuevas sensaciones del tenis español, los jóvenes Rafa Jódar y Martín Landaluce.

El Bernabéu, sin partidos durante el Mutua Madrid Open

El calendario del Real Madrid facilita que el Santiago Bernabéu se transforme durante una semana en recinto de entrenamiento del Mutua Madrid Open. El equipo blanco no jugará ante su público durante, como mínimo, tres partidos consecutivos. Los de Arbeloa se despedirán de los suyos el miércoles 22 de abril ante el Alavés y encadenarán tres jornadas consecutivas de Liga (Betis, Espanyol y Barcelona). Un número de partidos seguidos a domicilio que se podría incrementar a cuatro si el Real Madrid se clasifica a semifinales de Champions, ya que la ida se disputaría fuera de casa entre los días 28 y 29 de abril.

El Real Madrid regresaría a su estadio para la disputa de la vuelta de las semifinales de la Champions, si supera al Bayern en cuartos, el martes 5 o el miércoles 6 de mayo. Una fecha en la que el Masters 1000 madrileño ya habrá finalizado. En caso de caer ante el conjunto bávaro, el equipo madridista no jugará en el Bernabéu hasta el 13 de mayo, cuando se medirá al Real Oviedo en la antepenúltima jornada de Liga.