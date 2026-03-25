Pochettino se pronuncia sobre el Real Madrid: «Fue mi sentencia de muerte»

Mauricio Pochettino volvió a sonar para entrenar al Real Madrid durante los peores días del conjunto blanco tras la derrota ante el Getafe, pero la buena inercia de los de Arbeloa ha espantado los rumores sobre un nuevo entrenador. El técnico argentino, que dirigirá a Estados Unidos en el Mundial 2026, ha hablado sobre el Real Madrid en una entrevista concedida en Francia, donde ha recordado la fatídica eliminatoria de Champions que le costó el puesto como entrenador del PSG.

Mauricio Pochettino siempre ha gustado en la cúpula del Real Madrid y por ello su nombre siempre aparece en los medios de comunicación cuando las cosas no van de la mejor manera posible. Hace unas semanas, el nombre del entrenador argentino volvió a sonar como uno de los candidatos al banquillo blanco después de la mala inercia que cogió el equipo de Arbeloa, que llegó a tocar fondo después de su derrota ante el Getafe en la Liga EA Sports.

Ahora, la eliminatoria contra el City y el triunfo en el derbi ante el Atlético de Madrid han evidenciado que Álvaro Arbeloa le ha dado un impulso al equipo y hoy por hoy es el máximo favorito para seguir en el banquillo blanco la próxima temporada. Eso ha sacado del foco a un Mauricio Pochettino que actualmente es seleccionador de Estados Unidos y tiene el gran reto de dirigir a la selección americana en el Mundial 2026 que juegan en casa.

Pochettino y el Real Madrid

Al hilo de los últimos rumores que le sitúan como candidato al banquillo del Real Madrid, Mauricio Pochettino ha concedido una entrevista en L’Equipe, en la que ha hablado sobre la eliminatoria de Champions contra los blancos que le acabó costando el puesto como entrenador del PSG. El entrenador argentino ganó todos los títulos nacionales con el club parisino y además llegó a la semifinal de Champions en 2021, pero la derrota en los octavos de 2022 contra la entidad madridista le acabó costando el puesto.

«Sólo necesitábamos un poco de suerte en el Bernabéu en el partido de vuelta de los octavos de final (1-3). En el Parque de los Príncipes, en el partido de ida, vencimos al Real Madrid (1-0). En el partido de vuelta, íbamos ganando hasta el minuto 61 y llega esa falta de Benzema sobre Donnarumma. La derrota en Madrid fue mi sentencia de muerte», dijo sobre una eliminatoria en la que el PSG fue superior durante alrededor de 150 minutos, pero donde acabaron sucumbiendo ante la magia del Bernabéu.

«En Madrid, íbamos ganando 1-0 y se anuló un segundo gol de Mbappé por un fuera de juego milimétrico. El equipo estaba jugando bien antes de ese error arbitral. Luego nos replegamos y perdimos», dijo sobre el acierto del árbitro de anular el gol a Mbappé, que estaba en posición ilegal.

«París sigue siendo un grato recuerdo. Quizás la gente lo olvide, pero si ponemos las cosas en perspectiva, llegamos en enero con COVID, varios jugadores lesionados y un equipo tercero en la Ligue 1», dijo. «Sin embargo, eliminamos al Barcelona, al Bayern de Múnich y alcanzamos las semifinales de la Champions League contra el Manchester City sin Mbappé en el partido de vuelta. El equipo se transformó al verano siguiente y jugamos bien después», dijo sobre su agridulce paso por el PSG.