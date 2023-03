Pochettino y Tuchel son los favoritos si Ancelotti no sigue

El Real Madrid planifica el futuro y no sólo mira a las salidas y entradas de jugadores, también se plantea qué va a pasar en el banquillo. A Carlo Ancelotti le resta un año de contrato, pero en la entidad madridista tienen claro que si no gana un título importante, es decir, la Champions, puesto que la Liga se da por perdida, no continuará siendo el técnico del conjunto blanco la próxima temporada.

La relación entre Ancelotti y el Real Madrid está desgastada. Por un lado, el italiano lamenta de puertas hacia dentro que no se reforzara más la plantilla en verano, mientras que la cúpula siente que no está gestionando bien la transición entre veteranos y jóvenes dentro del equipo. La situación no es sencilla y, aunque nadie se atreve a asegurar que no seguirá la próxima temporada mientras la opción de la Decimoquinta siga viva, la realidad es que en Valdebebas son más los que le ven fuera, incluido el vestuario, y el italiano también empieza a valorar positivamente la opción de Brasil.

Con esta circunstancia, el Real Madrid piensa en un nuevo entrenador de cara a la próxima temporada y los candidatos en estos momentos son dos: Mauricio Pochettino y Thomas Tuchel. Ambos están sin equipo en estos momentos y en la pole para hacerse cargo del conjunto blanco a partir de julio si Ancelotti, finalmente, no continuase.

Pochettino es el favorito. Florentino Pérez siempre le ha tenido en alta estima y esta es la primera vez que no tendría ningún impedimento para recalar en el Santiago Bernabéu, ya que está sin equipos. Las veces anteriores era técnico del Tottenham y del PSG, pero ahora está sin trabajo y en el club blanco estaría muy bien valorado.

En segundo lugar, está Thomas Tchuel. El entrenador alemán ha demostrado que es un técnico listo para dirigir a un equipo de élite. Lo hizo con el PSG y con el Chelsea, donde fue subcampeón de Europa. Gustó mucho la reacción de los ingleses la pasada temporada en el Santiago Bernabéu, aunque finalmente quedaron eliminados. En el Real Madrid gusta y sabe que al germano le atrae a idea de recalar en el club blanco.

Xabi, la otra opción

En Valdebebas también gusta mucho el nombre de Xabi Alonso, aunque en la entidad madridista también cree que tiene que seguir creciendo. Lo hizo muy bien en las categorías inferiores de la Real Sociedad, ascendiendo al Sanse a Segunda, y lo está haciendo bien en el Bayer Leverkusen. Es un candidato, pero la oportunidad le puede llegar pronto.

Por otro lado, el que lo tiene más complicado es Raúl. En la cúpula no terminan de ver al entrenador del Castilla como técnico del primer equipo en estos momentos. Él ha renunciado a ofertas de primer nivel para seguir en el filial y, en algún momento, dar el salto, pero actualmente nadie se lo plantea.