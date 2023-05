Pochettino quiere a Nacho

Mauricio Pochettino, nuevo entrenador del Chelsea, ha pedido al club blue el fichaje de Nacho Fernández, que termina contrato con el Real Madrid el mes que viene y que no tiene nada claro si aceptar la oferta de renovación de la entidad madridista. El defensa no se siente valorado por el técnico Carlo Ancelotti, quien no ha contado con él como titular en algunas de las citas decisivas de la última temporada.

La situación de Nacho Fernández es complicada. Por primera vez en su carrera, desarrollada al completo en el Real Madrid, el canterano no tiene nada claro que su mejor opción profesional sea renovar por el equipo de su vida. Sería la opción más cómoda en lo deportivo y en lo personal, pero Nacho cree que puede haber llegado el momento de cerrar su ciclo en el Bernabéu y abrirse a una nueva aventura.

A Nacho no le faltan ofertas para salir del Real Madrid. No sólo Pochettino quiere llevárselo al Chelsea, sino que otros clubes le pretenden. El canterano también tiene sobre la mesa una oferta del Bayern de Múnich y también interesa al Aston Villa de Unai Emery, pero el argentino es el mejor posicionado para llevárselo a Londres.

Pocchettino ha vendido al club londinense que Nacho sería una suerte de César Azpilicueta 2.0 y eso son palabras mayores en un club donde el navarro es capitán y leyenda. El madridista está encantado por el feedback que está recibiendo y está a punto de aceptar la aventura que le proponen en la Premier League.

Otro que se le puede ir a Ancelotti

Igual que ocurre con los casos de Marco Asensio y Ceballos, Carlo Ancelotti quiere que Nacho Fernández renueve con el Real Madrid, a pesar de que sólo cuenta con él como recambio y no como jugador titular. El técnico italiano apuesta por la fiabilidad del canterano, al que siempre ha definido como «un defensa pesimista».

Nacho duda y todavía no ha tomado una decisión definitiva, pero cada vez tiene más claro que lo mejor para su desempeño profesional es irse del Real Madrid, el equipo de su vida, porque quiere sentirse titular en los últimos años de su carrera. Será la decisión más difícil de su vida, pero Nacho se ha ganado el derecho a elegir su futuro.