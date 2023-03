Pochettino se ofrece al Real Madrid por si despiden a Ancelotti

Mauricio Pochettino, que ha desechado varias ofertas para entrenar esta temporada, se ha ofrecido al Real Madrid por si el club blanco decide prescindir de Ancelotti a final de temporada a pesar de que termine contrato en 2024. Así lo desveló en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito. “El pasado viernes, tras la derrota frente al Barcelona, un entrenador se ha ofrecido al Real Madrid”, aseguró el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

«Me lo han contando. lo he consultado con la cúpula y me han dicho que no es la primera vez que se ofrece», continuó explicando Eduardo Inda. «Se ofreció el pasado viernes y es Mauricio Pochettino», desveló desde su asiento personalizado en el programa que se emite en Mega. «Los entrenadores y los jugadores se ofrecen a través de su entorno, claro. Me imagino que con su conocimiento. Recuerdo que Ancelotti se ofreció, no fue el Real Madrid a por él», explicó el director de OKDIARIO.

En el Real Madrid nadie tiene claro el futuro de Ancelotti a pesar de que el italiano tenga aún una temporada más de contrato por delante. Casi descartado el milagro de la remontada liguera, su continuidad dependerá de lo que ocurra en el Camp Nou en Copa y en la Champions. Por eso, desde la cúpula de Valdebebas han pedido a Pochettino que espere hasta mayo o al menos hasta que se resuelva la vuelta del Clásico en abril o la aventura del Real Madrid en esta Champions.

No es ni mucho menos la primera vez que se cruzan los caminos de Mauricio Pochettino y el Real Madrid. Quizá cuando el argentino estuvo más cerca de sentarse en el banquillo del Bernabéu fue en el verano de 2018 cuando Zidane se marchó por sorpresa del club blanco y Daniel Levy, presidente del Tottenham, no dejó que Poche hiciera las maletas para irse a entrenar al Real Madrid.

El tren de Pochettino

Pochettino apura su año sabático tras salir del PSG por la puerta de atrás. El técnico argentino ha rechazado hasta tres ofertas para volver a la Premier, la más importante la del Chelsea cuando despidió a Tuchel a comienzo de temporada. El entrenador argentino no ha querido aceptar ninguna propuesta porque prefiere coger un proyecto desde el comienzo y porque su sueño, que nunca ha ocultado, es entrenar al Real Madrid.

Pero de momento le toca esperar. Si Ancelotti ganara la Copa y llegara lejos en la Champions, el banquillo del Real Madrid seguirá ocupado. Si no, las puertas del Bernabéu podrían abrirse de par en par para un Pochettino que podría liderar la necesaria transición en un vestuario en el que sus vacas sagradas parecen estar cada vez más cerca de su final.