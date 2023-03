Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras el empate que firmaron Betis y Real Madrid en el Benito Villamarín. Los blancos, con este pinchazo, se quedan a nueve puntos del Barcelona. La Liga está muy complicada para los madridistas. El italiano reconoce que es muy difícil, pero lucharán por el campeonato hasta el final.

El partido

«Partido difícil. Se podría haber hecho mejor en la delantera. Hemos salido desde atrás, hemos buscado balones entre líneas, pero nos ha faltado eficacia. En los últimos tres partidos sólo hemos marcado un gol a balón parado, por lo que es evidente lo que falta. Tenemos que ser más efectivos. Los rivales se cierran, pero tenemos calidad para hacerlo mejor. Tenemos que ser más contundentes. Hay que mejorar. Atrás estamos mejor. Falta equilibrio».

Eficacia

«Hemos perdido un poco de rapidez en a transición. Si recuperamos el balón nos gusta tocarlo un poco más. Hay que mejorar. Es bastante claro las dificultades que tenemos. Tenemos una semana de trabajo y hay que mejorar».

Partido abierto

«Queríamos un partido abierto porque pensábamos que en transiciones se podía crear más daño y no lo hemos hecho».

Rodrygo

«Rodrygo empezó como mediapunta y luego con Ceballos fue extremo».

Centro del campo

«Lo que buscaba era meter a Rodrygo en una mejor posición para hacer daño».

La Liga

«Es posible. No es imposible, aunque es muy difícil. No tenemos dudas de que lucharemos hasta el final. Se puede pensar esta semana en todo lo que puede pasar. Tenemos muchos partidos y es evidente que tenemos que hacerlo mejor».

Afectados

«Tiene que afectar, porque si no no se mejora. No es normal marcar sólo un gol en tres partidos».

Los cambios

«A Camavinga lo quité por la tarjeta e intenté meter energía con Ceballos. En los últimos 30 minutos lo hemos hecho bien, pero no cuando el partido era más abierto».

Asensio

«No ha jugado porque tenía a Rodrygo, Karim o Vini. Pensaba que lo estaban haciendo bien. Se podía buscar una solución sin él también».

Enfado

«Estoy afectado más que enfadado. Es raro que este equipo no pueda marcar más de un gol en tres partidos. Los jugadores también están afectados. El problema es ese. Menos mirarse y más eficacia».

Ataque

«Me parece normal la configuración de la plantilla. Esta plantilla ha marcado cinco en Anfield».

Centros al área

«A veces no elegimos la mejor solución posible. Militao hizo un partido perfecto, pero nos falta elegir la mejor solución. Esto es lo que ha pasado en estos tres últimos partidos y lo tenemos que arreglar. Es un problema colectivo de decisiones individuales».