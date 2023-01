Le Graët recula y pide disculpas a Zidane tras faltarle al respeto

El presidente de la Federación Francesa, Noël Le Graët, ha armado un gran revuelo en Francia después de sus palabras sobre Zidane. Su falta de respeto hacia una leyenda de les bleus, como el ex entrenador del Real Madrid, han obligado a Le Graët a recular y pedir perdón a Zizou por sus «torpes comentarios», que según él «han creado un malentendido».

«Estos torpes comentarios han creado un malentendido. Me gustaría disculparme personalmente por estos comentarios que no reflejan en absoluto mis pensamientos, ni mi consideración por el jugador que fue y el entrenador en el que se ha convertido», ha asegurado el máximo mandatario de la Federación Francesa después del revuelo generado.

Sus palabras fueron muy criticadas en Francia, desde Kylian Mbappé hasta la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castera, clamaron contra Le Graët por atacar a uno de las mayores leyendas del fútbol. «Zidane es Francia, así no le faltamos el respeto a la leyenda…», dijo el futbolista del PSG en su perfil de Twitter.

El gobierno francés le exige una disculpa

Por su parte, la ministra de Deportes del país galo puso el grito en el cielo tras leer las declaraciones y le exigió públicamente que se disculpara: «Es una vergonzosa falta de respeto, que nos ofende a todos, a una leyenda del fútbol y del deporte. Un presidente de la primera federación deportiva de Francia no debería decir eso. Le pido que se disculpe por estas palabras excesivas sobre Zidane». El presidente ha rectificado mediante una comunicado mandado a AFP después de decir que si le llega a llamar al técnico para el cargo de seleccionador de Francia ni le cogería el teléfono.

«Respecto a lo de Zidane y la selección brasileña, me da absolutamente igual, que se vaya donde quiera. Puede ir donde quiera, a un club, a una selección, no me creo nada en lo que a él respeta. ¿Si Zidane intentó ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección», dijo Le Graët.

El Madrid defiende a Zidane

La dura falta de respeto de Le Graët, famoso también por no tenerle mucho aprecio a Karim Benzema, han hecho saltar al Real Madrid que ha emitido un comunicado defendiendo al que fuera su jugador y entrenador. Desde el club blanco también le exigían una rectificación al presidente francés, que no le ha quedado más remedio que tragarse sus palabras y pedir perdón de una forma peculiar.