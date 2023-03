Quitarle puntos al Madrid sale caro: los rivales que lo consiguen pinchan en la siguiente jornada

Es evidente que los partidos contra el Real Madrid están marcados en rojo en el calendario de los equipos de la Liga. El conjunto blanco empató el pasado domingo ante el Betis en el Benito Villamarín y se dejó dos puntos con los que podría haberse despedido del título, ya que se puso nueve por debajo del líder, el Barcelona. Esta es la octava vez en el vigente curso liguero que los de Ancelotti no consiguen los tres puntos. En este caso, el cuadro verdiblanco le compitió de tú a tú, e incluso se pudo llevar la victoria.

Lo que no está tan claro es que la mayoría de aquellos conjuntos que consiguen no caer derrotados ante el Madrid y cosechan un resultado positivo den continuidad a ese buen momento. El cuadro merengue no ha ganado esta temporada en Liga a Osasuna, Girona, Rayo Vallecano, Villarreal, Mallorca, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Betis. De estos ocho equipos, sólo dos de ellos ganaron en la siguiente jornada liguera tras quitarle puntos a los blancos, lo que demuestra que dejarse la vida en el campo sólo dos veces al año puede pasar factura. Estos dos equipos fueron el Girona, que venció en su casa al Athletic de Bilbao, y el Atlético de Madrid, que goleó el pasado sábado al Sevilla en el Metropolitano.

Además, el dato de estos mismos ocho equipos en sus encuentros contra el Barcelona es demoledor. Contra el líder, todos ellos perdieron salvo el Rayo Vallecano, en la primera jornada de Liga, en la que empataron a cero en el Camp Nou. El resto de ellos no robaron ni un sólo punto a los de Xavi. De hecho, el Villarreal ya ha caído derrotado en las dos ocasiones que se ha medido al conjunto blaugrana, tanto en casa como fuera.

El Barça cosechó 25 de 27 puntos frente a los rivales contra los que el Madrid pinchó, lo que supone que dichos conjuntos, independientemente del momento de forma en el que llegan para enfrentarse a los culés, en su amplía mayoría no demuestran la misma intensidad. Es más, en seis de esos nueve enfrentamientos, el cuadro catalán ganó 1-0 o sólo por un gol de ventaja, algo que se ha convertido en la tónica de la temporada de los de Xavi.

Sólo cuatro equipos de la Liga le han quitado puntos al Barça. Uno de ellos fue precisamente el Madrid, que sí gano en su partido sucesivo al Clásico. Antes, el Rayo Vallecano también ganó a domicilio al Espanyol tras frenar a los culés y, el propio Espanyol perdió en la jornada posterior al derbi catalán, donde empató a uno. El segundo y último rival que venció a los de Xavi fue el Almería, que también perdió en la última jornada en casa contra el Villarreal. Su entrenador, Rubi, dijo lo siguiente tras la derrota: «Nosotros no tenemos plantilla para ganar dos partidos seguidos a ese nivel», admitiendo que ellos sí volcaron sus fuerzas en el partido contra los blaugranas.

Por otro lado, Osasuna, que fue el primer rival contra el que el conjunto blanco se dejó puntos en Liga, empatando a uno en el Bernabéu, perdió en las dos siguientes jornadas. El primer equipo que ganó al Madrid este curso liguero, el Rayo Vallecano, no volvió a cosechar los tres puntos hasta pasadas tres jornadas. Un caso más sonado aún fue el del Villarreal, que sólo obtuvo cuatro puntos de los siguientes 18 desde que se midió a los de Ancelotti y los derrotó en La Cerámica. La Real Sociedad también se fue de vacío en casa ante el Valladolid, justo una jornada después de empatarle a cero al Madrid en Chamartín, en unos de los partidos más disputados de la presente temporada. El Mallorca, el rival que desde el partido del año pasado en Son Moix espera a los madridistas con los colmillos afilados, especialmente a Vinicius, también perdió a domicilio contra el Sevilla tras superar al Madrid en su estadio.