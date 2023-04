Nacho Fernández será titular en el lateral izquierdo en el Clásico de Copa del Rey que enfrentará a Barcelona y Real Madrid. La ausencia de Mendy, que estará seis semanas lesionado, le abre las puertas de la titularidad a un futbolista que ha demostrado con creces que se merece ser titular en la zaga madridista. Tras ser baja frente al Valladolid por sanción, contra los azulgranas regresará a la titularidad por méritos propios. Nadie se plantea a estas alturas que el canterano no forme en el costado izquierdo de la defensa.

Nacho es sinónimo de seguridad. Tras un comienzo de temporada complicado, donde Ancelotti pudo llegar a ser injusto con él dándole muy pocos minutos, en cuanto tuvo la oportunidad dejó claro que siempre se puede contar con él. Y eso que no le llegó en el mejor momento. Entró al campo en Anfield tras la lesión de Alaba con el Liverpool pasando por encima de los blancos. ¿El resultado? Los blancos recuperaron el orden defensivo y empezaron a crecer para terminar metiendo cinco a los de Klopp.

Desde ese momento, ha sido un fijo para Ancelotti. El italiano dejó de contar con él a principio de temporada, pero tenía claro que cuando fuese necesario iba a responder. Y así lo hizo. Ahora, por delante tiene vía libre para terminar la temporada siendo un fijo en las alineaciones del Real Madrid. Una película de sobra conocida para el Nacho.

Su futuro en el aire

Nacho acaba contrato el próximo 30 de junio y debe tomar una decisión. El Real Madrid le va a ofrecer la oportunidad de renovar un año más con otro opcional, la misma oferta que le plantearon a Sergio Ramos en su momento. La idea del jugador es meditarlo con su familia y, aunque su corazón le dice que debe aceptarla, quiere pensarlo con frialdad.

Nacho tiene claro que sólo seguirá en el Real Madrid si realmente es importante. Para ello, la marcha de Ancelotti, algo que desde el vestuario dan por seguro, puede ayudar. El canterano no olvida lo que pasó al principio de temporada y si el italiano continuase estaría más cerca de hacer las maletas. No obstante, en el club están convencidos de que terminará aceptando la oferta y seguirá dentro del club con el objetivo de ser el quinto One Club Man en la historia de la entidad madridista.