Ancelotti: «Kroos y Modric son intocables, pero eso no quiere decir que vayan a jugar»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que enfrentarán en el Camp Nou el próximo miércoles a Barcelona y Real Madrid. Los blancos necesitan remontar el 0-1 de la ida, un duelo disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

Momento del equipo

«Está motivado. Tenemos buenas sensaciones tras el partido contra el Valladolid. Ojalá podamos remontar».

Kroos y Modric

«Siguen siendo intocables, pero eso no significa que vayan a jugar. Intocables hay muchos y luego hay que elegir un once. Hay que pensar en los recursos que tengo en el banquillo. Lo importante es ser protagonista con los jugadores que no van a estar en el once titular».

González González y Negreira

«Es un tema que está bajo investigación y es mejor dejarlo en eso. Lo importante es preparar el partido y ganarlo».

El Clásico

«Siempre es el partido más importante para el Real Madrid. Es un partido que nos permite jugar otra final. Estamos cerca de jugar otra final y haremos todo lo posible».

Cambiar

«Es una opción, pero en los dos últimos partidos lo hemos hecho bien. Hemos competido. Estuvimos muy cerca de ganar el último encuentro en el Camp Nou. Puedo hacer una alineación distinta o no, pero la línea que queremos hacer es la misma».

Camavinga, Tchouaméni y Valverde

«La energía en este tipo de partidos es importante, como controlar el juego desde atrás. Es un partido donde hay mucha presión y la esperanza que tienen los veteranos es importante. No es sólo una cosa, hay muchas las que se deben evaluar».

Laterales

«En la evaluación de las características individuales tenemos que tener en cuenta que a banda izquierda está ocupada con Vinicius. Por la derecha depende de si tenemos a Rodrygo o Valverde. Si está Rodrygo está más ocupada y si está Valverde pedimos más llegada. El lateral izquierdo, con Vinicius, no le pedimos llegar».

Idea

«La idea no es volverse loco para marcar un gol. El partido de la ida lo controlamos muy bien. No vamos a volvernos locos por hacer un gol. Eso puede pasar a los cinco minutos y luego te meten dos. La idea es hacer un partido completo».

Continuidad

«De mi futuro no hablo».

Contrato

«Veo jugadores cada día. Están muy concentrados. Esto no afecta y no le tengo que decir nada a ellos. Cada uno tiene que avaluar el papel que tiene y cuando acaba el contrato tiene que hacer esta evaluación. Si quiere renovar significa que el papel que tiene le gusta».

Cambio de estilo

«No».

Rudiger

«Está bien».

Tchouaméni y Modric

«Lo más difícil es elegir. Es muy complicado elegir. Camavinga con el balón en espacios reducidos tiene calidad. Ha aprovechado bien este momento. Ha jugado muchas veces de lateral. A Tchouaméni le costó tras el Mundial, pero está mejor».

Decir que no juegan a Kroos y Modric

«Nada especial. Si tengo que hablar con todos los jugadores que están en el banquillo me voy a cansar. No piden muchas explicaciones. Entienden el momento y saben que tienen mucha competencia. Por lo que mi despacho está bastante vacío».

Favoritismo

«La realidad es que tenemos desventaja y la tenemos que recuperar. Creo que será un partido muy igualado. Los pequeños detalles lo van a determinar».

Xavi

«Es complicado hacer enfrentamientos individuales entre entrenadores. Nos han ganado los tres últimos partidos y es el momento de ganar».

Sorpresa

«Puedes sorprender al equipo con pequeños detalles. Un cambio de sistema creo que no lo voy a aconsejar. Un cambio de sistema te va a sorprender a ti mismo, por lo que no te conviene».