Así es la vida de Martín Landaluce: edad, de dónde es, dónde entrena…

Martín Landaluce (Madrid, 8 de enero de 2006) está en boca de todo el mundo después de vengar a Carlos Alcaraz y vencer a Sebastian Korda para acceder a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami. El mejor resultado hasta la fecha para una de las mayores joyas del tenis español, que este miércoles buscará las semifinales ante Jiri Lehecka. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la carrera de Martín Landaluce.

Martín Landaluce está confirmado, lo que Toni Nadal y los grandes entendidos vienen intuyendo desde hace tiempo: la promesa se está convirtiendo en una realidad. El ganador del US Open Junior en 2022 está tirando la puerta abajo a raquetazos durante la última semana en Miami, donde está firmando los mejores resultados de su corta carrera deportiva. En apenas unos días ha vendido a Marcos Giron (70º de la ATP), Luciano Darderi (18º), Karen Khachanov (15º) y Sebastian Korda para meterse en cuartos de final del Masters 1000.

Así que este miércoles, no antes de las 20:00 horas, Martín Landaluce buscará las semifinales del Masters 1000 de Miami ante Jiri Lehecka, número 22 del mundo. Pase lo que pase, este será el mejor resultado del joven tenista español y la confirmación de otra realidad: este madrileño de 20 años está llamado a dar alegrías al deporte español durante los próximos años.

Cuántos años tiene Martín Landaluce

Martín Landaluce nació el 8 de enero de 2006 y tiene 20 años recién cumplidos. Tiene una altura de 1,93 metros, lo que le hace tener una gran presencia en la pista.

Dónde nació Martín Landaluce

Martín Landaluce nació en Madrid y es del barrio de Tres Olivos, situado en el norte de la capital de España. Por ello ha entrado durante su infancia en el Club de Tenis Chamartín, donde sus padres le pulieron como jugador.

Quiénes son los padres de Martín Landaluce

Alejandro y Elena son los padres de Martín Landaluce y los grandes culpables de que Tintín, como le apoda su gente más cercana, sea jugador de tenis. A la temprana edad de un año cogió la primera raqueta en el Club de Tenis Chamartín y desde ahí comenzó a iniciarse un proyecto de tenista que ha explotado en este Masters 1000 de Miami.

Alejandro y Elena siempre han sido devotos del tenis y tenistas a nivel amateur y, por ello, sus hermanos Lucas y Alejandra están becados en Estados Unidos como jugadores de tenis.

Dónde entrena Martín Landaluce

Martín Landaluce entrenó en sus inicios en el Club de Tenis Chamartín y hace tres años, antes de cumplir la mayoría de edad, se instaló en la academia de Rafa Nadal en Manacor para ser supervisado por Toni Nadal y el mejor tenista de la historia de España, que se convirtió en director tras anunciar su retirada hace un año.

Martín Landaluce compagina su carrera como tenista con los estudios de Administración y Dirección de Empresas (ADE). También es un apasionado de la filosofía y viaja a todos sus torneos con una guitarra.