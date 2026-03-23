Ascensión de Landaluce en Miami: reduce a Khachanov y se cita en octavos con el verdugo de Alcaraz

El público de Miami asistió al despegue de un joven tenista. Otro español. Abrán paso, aquí llega Martín Landaluce. El madrileño, 151 del ranking ATP antes de que iniciara el torneo, ha pasado por encima de Khachanov e irrumpe en octavos de final de Miami. El ruso, la 15ª mejor raqueta del mundo, no pudo con el ímpetu de Martín, con más confianza y potencia en sus golpes. Landaluce apenas sumaba dos triunfos ATP hasta que ha llegado a Miami, donde ya suma tres en el mismo torneo. En la siguiente ronda se enfrenta a Korda, verdugo de Carlos Alcaraz. Si fuera una película, se titularía V de Vendetta.

Tintín, como le apodan, comenzó sólido de inicio. Rotura en su primera bola de break y set encarrilado al servicio. Nadie imaginaba que el escenario sería tan propicio en tan poco tiempo. Probablemente tampoco Landaluce, pero no pensaba en ello. Su mente andaba ocupada tomando buenas decisiones cada 30 segundos. Fue el cúmulo de aciertos lo que elevó su confianza al cuadrado. Porque hay que estar muy seguro de uno mismo para ejecutar los golpes como lo hizo Landaluce a sus 20 años y ante la 15ª mejor raqueta del mundo.

Atacaba con la derecha y martilleaba con el revés paralelo. Bendición para Landaluce, castigo para Khachanov que se frustró con él mismo, su rival y las circunstancias. El español volvió a quebrar al ruso y se apuntó el primer set con un break que le permitió iniciar la segunda manga al saque. Inmejorable escenario. Ahí estaba Landaluce, sin miedo a nada. Jugó algo precipitado y cedió el saque al inicio del segundo set, pero no se alteró. Mantuvo la cabeza fría y la raqueta caliente.

Hasta dos veces perdió el servicio, las mismas que lo recuperó para desgracia de un Khachanov desquiciado que tuvo que salvar tres bolas de partido para forzar el tie break. Y en la muerte súbita, lección de determinación de Landaluce. Dominó con claridad y cerró el partido con una derecha a la que el ruso no argumentó respuesta. Está siendo el torneo de su vida. Lo necesitaba después de un inicio de 2026 incómodo.

Cayó en primera ronda del Challenger de República Dominicana, en segunda de Indian Wells y el Challenger de Lille y en las Antípodas las cosas no fueron mucho mejor. No pasó del estreno en Brisbane y se quedó en la previa del Open de Australia. En Miami se ha cargado a dos top 20 como son Darderi y Khachanov, además de Giron en primera ronda, y se planta en octavos con mucho que ganar y poco que perder. Será sexto partido en Miami, pues cabe recordar que el español superó la fase previa. Abran paso, ahí viene Landaluce.