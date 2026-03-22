Jódar dice adiós a Miami: Etcheverry acaba con la aventura del español en tercera ronda

Rafa Jódar dice adiós en tercera ronda del Masters 1.000 de Miami. Un torneo que nunca olvidará, eso sí. El de Leganés, tras ganar sus dos primeros partidos en un Masters 1.000, se despide cayendo en dos sets ante el argentino Tomás Etcheverry, por 7-5 y 6-4. Jugó un gran tenis el madrileño, pero no fue suficiente para batir al número 32 del mundo, al que le bastó con romperle el servicio una vez en cada set para llevarse el pase a los octavos de final.

El español llegaba lanzado a esta tercera ronda de Miami, después de ganar a Yannick Hanfmann en tres sets y a Aleksandar Vukic en dos. Mostrando un gran nivel, Jódar avanzaba rondas, pero entonces se encontró con Etcheverry. El argentino no dio pie a la sorpresa y se impuso siendo contundente al servicio.

(Noticia en desarrollo)