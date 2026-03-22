Adiós prematuro de Alcaraz: un espectacular Korda acaba con él en tercera ronda de Miami

Carlos Alcaraz se hunde en Miami. El español no puede con un Sebastian Korda que sacó su mejor juego al servicio, que le puso contra las cuerdas, que aprovechó sus momentos y que no se vino abajo después de verse remontado en el segundo set. Cuando más tenía que resistir para evitar la remontada del mejor tenista del mundo, lo hizo sin mostrar un sufrimiento extremo. Sólido al servicio como acostumbra, consiguió cerrar el duelo por 6-3, 5-7 y 6-4, en dos horas y cuarto de partido.

El español se desesperó por momentos. «Cómo mucho puedo hacer un 6-4. Más no puedo. Nos vamos a casa», llegó a gritar el tenista en el segundo set, al ver que era imposible romperle el servicio a un Korda espectacular. No dio ningún tipo de opción el estadounidense. Hasta que sacaba para ganar. Ahí se vio al mejor Alcaraz y al peor Korda de todo el partido. Juego en blanco para el murciano, 5-5 y vida extra. Pero nada. En el tercer set el americano no se cayó y terminó llevándose el gato al agua.

Alcaraz había resurgido en un momento clave para ponerse por delante en el marcador, aunque sólo fuera por el hecho de haber iniciado el set sacando. A partir de ahí, Alcaraz empezó a volar y con un nuevo break cerraba un segundo set que era imposible. Forzó el punto de break con 6-5 y lo aprovechó. Todo apuntaba a que llegaba el momento de resolver el encuentro por parte del jugador de El Palmar, pero nada más lejos de la realidad.

Había jugado su mejor tenis el estadounidense, pero la fe de Alcaraz acabó mermándole la confianza y terminó entregando una segunda manga que tenía en el bolsillo. Con cuatro juegos seguidos le tumbó en un set en el que incluso pudo ponerse con dos breaks arriba hasta en dos ocasiones. Perdonó y fue lo peor que pudo hacer. Dio alas a un Alcaraz que parecía totalmente sentenciado, pero que resurgió a la más mínima oportunidad.

Korda hace un ejercicio de resistencia

Sebastian Korda había mostrado una gran solidez al servicio que le permitió mantener la igualada durante la primera mitad del primer set. Salvó dos puntos de break y desaprovechó otros tantos. Pero en el octavo juego cantó bingo. Alcaraz falló y el americano aprovechó para ponerse por delante. Cerró el set en el siguiente juego, sin dar opción al murciano.

Comenzaba el segundo con la obligación de Alcaraz por llevárselo para no marcharse antes de lo esperado de Miami. Pero Korda le estaba llevando al límite y no le estaba dando opción de defensa. Volvió a romperle y terminó desesperándole, hasta que el español sacó a relucir su condición de mejor tenista del mundo. Arrasó en cuatro juegos seguidos para certificar el empate, pero lejos de venirse abajo, Korda aguantó estoicamente.

No es fácil no venirse abajo después de tener el partido ganado y estar jugando a un nivel tan bueno como el que mantenía el estadounidense. Lejos de ello, Korda siguió actuando como si nada hubiera pasado. Con Alcaraz lanzado, el norteamericano resistió esperando una nueva oportunidad que le volvió a llegar y que, como había hecho en los dos sets anteriores, aprovechó.

Había que remar de nuevo. Y mucho. Sólo tenía una bala en la recámara y, pese a complicarse su servicio, consiguió sacarlo adelante y llegar vivo al juego decisivo, donde Korda sacaba para ganar. Mientras que en el segundo set se había caído en el momento clave, esta vez no lo hizo. Con un gran saque se llevó el segundo de los puntos de partido que tuvo para meterse en octavos de Miami y dejar fuera al número uno del mundo.