Resultado Alcaraz – Korda en directo | Cómo va el partido del Masters 1000 de Miami 2026 en vivo hoy

Carlos Alcaraz busca su segundo Masters 1.000 de Miami y en esta tercera ronda se mide a Sebastian Korda. El murciano viene de ganar en su debut a Joao Fonseca por 6-4 y 6-4, mientras que el estadounidense batió al argentino Camilo Ugo Carabelli por un contundente 6-0 y 6-3. De cara a la semana en la que se decidirá este Miami Open, el número uno del mundo tiene una prueba de lo más complicada, ante un Korda que está en el puesto 32 del ranking y que ya puso en aprietos a De Miñaur hace un par de semanas en Indian Wells, aunque terminó cayendo. Sigue el directo de este partido Alcaraz–Korda, del Masters 1.000 de Miami, con comentarios en directo minuto a minuto.

Alcaraz viene de hacer semifinales en Indian Wells, donde cayó contra Daniil Medvedev en dos sets. No pudo repetir triunfo en California y, ahora, busca en Miami desquitarse y reeditar la victoria que ya logró en 2022. Tras superar a Fonseca en la segunda ronda, se mide a Korda en la tercera en busca ya de los octavos de final, donde esperaría al ganador del Landaluce–Khachanov.

El mejor tenista del mundo quiere cerrar a lo grande la gira por Estados Unidos antes de comenzar la de tierra. Para ello, tiene que volver a la senda de la victoria en Miami, después de caer en semis de Indian Wells, perdiendo así su primer y único partido de 2026. Por el momento, el tenis español está de dulce en este torneo, donde Landaluce y Jódar han alcanzado también la tercera ronda.