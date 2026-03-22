Resultado Alcaraz – Korda en directo | Cómo va el partido del Masters 1000 de Miami 2026 en vivo hoy
Carlos Alcaraz busca la tercera ronda del Masters 1000 de Miami en el partido ante Sebastian Korda
El murciano ganó en su debut al brasileño Fonseca por un doble 6-4
Carlos Alcaraz busca su segundo Masters 1.000 de Miami y en esta tercera ronda se mide a Sebastian Korda. El murciano viene de ganar en su debut a Joao Fonseca por 6-4 y 6-4, mientras que el estadounidense batió al argentino Camilo Ugo Carabelli por un contundente 6-0 y 6-3. De cara a la semana en la que se decidirá este Miami Open, el número uno del mundo tiene una prueba de lo más complicada, ante un Korda que está en el puesto 32 del ranking y que ya puso en aprietos a De Miñaur hace un par de semanas en Indian Wells, aunque terminó cayendo. Sigue el directo de este partido Alcaraz–Korda, del Masters 1.000 de Miami, con comentarios en directo minuto a minuto.
Alcaraz viene de hacer semifinales en Indian Wells, donde cayó contra Daniil Medvedev en dos sets. No pudo repetir triunfo en California y, ahora, busca en Miami desquitarse y reeditar la victoria que ya logró en 2022. Tras superar a Fonseca en la segunda ronda, se mide a Korda en la tercera en busca ya de los octavos de final, donde esperaría al ganador del Landaluce–Khachanov.
El mejor tenista del mundo quiere cerrar a lo grande la gira por Estados Unidos antes de comenzar la de tierra. Para ello, tiene que volver a la senda de la victoria en Miami, después de caer en semis de Indian Wells, perdiendo así su primer y único partido de 2026. Por el momento, el tenis español está de dulce en este torneo, donde Landaluce y Jódar han alcanzado también la tercera ronda.
3-6, 1-0
Alcaraz mantiene el servicio
Empieza como debe el español en este segundo set. Obligado a remontar si quiere estar en octavos de final.
3-6
Set para Korda
Se puso Alcaraz 15-30, pero responde el estadounidense bien y consigue llevarse el primer set. Sufre mucho Carlos, que no está encontrando oportunidades al resto.
3-5
¡Break de Korda!
Dos puntos de break para el estadounidense, que aprovecha el primero de ellos y sacará para ganar el set.
3-3
Máxima igualdad
Llegamos a la mitad del primer set con máxima igualdad. Alcaraz no consigue romper a Korda, pero sí que se muestra lo suficientemente sólido al saque para mantener el partido igualado.
1-2
Korda salva el break
Dos puntos de break tuvo Alcaraz, pero entonces Korda sacó su mejor versión al saque. Muy sólido con sus primeros servicios para evitar que el murciano se ponga por delante.
1-1
Sufre Alcaraz
Salva un punto de break con un globo espectacular y consigue sacar adelante el juego. Empata el partido ante un Korda que ha salido de lo más enchufado.
0-1
Comienza el partido
Y lo hace con Korda manteniendo su servicio. Primer juego del partido para el estadounidense, con un Alcaraz que le arañó dos puntos.
Alcaraz busca los octavos de Miami
Carlos Alcaraz quiere mantenerse en la senda de la victoria, tras reencontrarse con ella ante Fonseca. Cayó en semis de Indian Wells, perdiendo su primer partido de 2026 y, ahora, quiere redimirse ganando este segundo Masters 1000 de la temporada. Enfrente tendrá al estadounidense Sebastian Korda, que viene de arrasar a Carabelli en segunda ronda.
1-2
¡Otro break de Korda!
Se pone muy cuesta arriba el partido para Carlos Alcaraz. El murciano cede otro juego al servicio en el comienzo de este segundo set ante un Korda que está jugando muy bien.