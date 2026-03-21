Sigue la fiesta española en Miami: triunfo épico de un Landaluce que podría cruzarse con Alcaraz

Martín Landaluce necesitaba y merecía una victoria como la que ha conseguido en Miami. En tres sets (6-3, 6-7 y 6-4 ) y ante un top 20 como Darderi. Consiguió el español, a sus 19 años, su primera clasificación a tercera ronda de un Masters 1.000. El madrileño se medirá ahora con Karen Khachanov (14 del mundo), verdugo de otro español, de Roberto Bautista. Landaluce, que viene de superar la previa y suma cuatro victorias en Miami, podría enfrentarse en octavos a Alcaraz si ambos ganan sus respectivos partidos previos ante el mencionado Khachanov y Korda respectivamente.

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