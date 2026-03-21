Con paso firme: Alcaraz apaga a Fonseca con una lección de jerarquía

Sacó la derecha Fonseca, un maravilloso proyecto de tenista, pero no agrietó a un sólido Alcaraz. El brasileño está llamado a quebrar el duopolio que reina en el tenis, sus últimos diez días han sido algo así como un análisis de situación. Complicó a Sinner en Indian Wells, pero no reprodujo tal situación con Alcaraz en Miami. Todavía le falta un nivel por adquirir para sacar los codos y codear al italiano y al español. Alcaraz, más jerárquico que Fonseca, firmó un ejercicio (6-4, 6-4) de seguridad y se cita con Korda en la siguiente ronda.

El actual número 1 es otro jugador desde su derrota el año pasado en su debut en este mismo torneo ante el belga David Goffin. Él mismo lo definió como uno de los peores momentos en su carrera, pero desde entonces ha resurgido. Tres títulos de Grand Slam —Roland Garros, US Open y Open de Australia— y 9 coronas en 14 torneos jugados desde Miami 2025 lo avalan. Y con esa versión fue con la que Alcaraz rompió a Fonseca.

Se escapó con un break tempranero que apagó un partido inflamable, tanto en pista como en la grada. El brasileño es peligroso en cada golpe y va secundado por un séquito de aficionados allá por donde va. Cada punto suyo transformaba el Hard Rock Stadium en un pequeño Maracaná. Alcaraz se mostró contundente con su servicio, dejó una retahíla de ganadores de derecha y varió con dejadas o saques y voleas para desarbolar a su rival.

La joven promesa brasileña, que este mes estuvo cerca de sorprender al italiano Jannik Sinner cuando cayó por un doble 7-6 en Indian Wells, intentó revolverse y tuvo la posibilidad de romper a Alcaraz en el siguiente juego, pero no lo aprovechó y fue a remolque durante todo el partido. Carlitos se apuntó el primer set y comenzó el segundo con otro break a favor, guion prácticamente idéntico a la primera manga. Por la rotura inicial y porque Fonseca volvió a desaprovechar sus bolas de break.

Fue en esos momentos de tensión donde se vio mejor la nueva versión de Alcaraz, infalible y metódico para encontrar los mejores ángulos posibles sin conceder errores no forzados. Ese es el punto de más que a Fonseca todavía le falta para romper a Alcaraz y Sinner. Hasta la forma de cerrar el partido, con un ace, fue jerárquica. Carlitos se cita en la siguiente ronda con el local Korda número 36 del mundo, y quien hoy se deshizo sin dificultad del argentino Camilo Ugo Carabelli.