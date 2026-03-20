Arabia Saudí pretende comprarse un mes del circuito ATP

Arabia Saudí quiere seguir ganando peso en el tenis mundial. Después de conseguir organizar un torneo de categoría Masters 1000 en los próximos años, el país estudia ahora crear su propia gira de tenis, con varios torneos dentro de su territorio. El objetivo es claro: convertirse en un actor clave dentro de este deporte y atraer a los mejores jugadores del mundo. Para ello, el país está invirtiendo grandes cantidades de dinero a través de su fondo público, que ya ha entrado con fuerza en el tenis profesional. ￼

Arabia Saudí no quiere quedarse con un sólo torneo grande. Su plan es crear su propio circuito de tenis, similar a las giras que ya existen en otras partes del mundo, con varios torneos seguidos en distintas semanas. Esto ayudaría a atraer a más jugadores y a que el país tenga más presencia en el calendario internacional. La relación de Arabia Saudí con el tenis empezó en febrero de 2024, cuando se convirtió en patrocinador oficial del ranking masculino de la ATP. Incluso presentó una oferta millonaria para unir el circuito masculino (ATP) y el femenino (WTA), por un valor de 1.000 millones de dólares según The Telegraph, aunque finalmente no se cerró nada del acuerdo.

Este movimiento llega después de que la ATP confirmara que Arabia Saudí tendrá un Masters 1000, uno de los torneos más importantes del tenis, solo por detrás de los Grand Slam. Será el décimo evento de esta categoría y marcará un cambio importante en el calendario. Además, el país ya ha organizado otros eventos en los últimos años, como torneos de exhibición con grandes premios económicos o competiciones del circuito femenino. Todo esto forma parte de una estrategia más amplia para posicionarse como un destino clave en el deporte mundial.

Sin embargo, este crecimiento también genera preocupación en otras regiones. Algunos torneos tradicionales podrían verse afectados, ya que el calendario es limitado y los jugadores no pueden competir en todos los eventos. En resumen, Arabia Saudí sigue avanzando en su apuesta por el tenis. Con inversiones millonarias y nuevos proyectos como una posible gira propia, el país busca cambiar el mapa de este deporte en los próximos años.