Carlos Alcaraz – Fonseca: a qué hora empieza el partido del Masters 1000 de Miami y dónde ver por televisión en directo gratis

Carlos Alcaraz vuelve a la competición tras caer en las semifinales de Indian Wells y lo hace debutando contra Joao Fonseca en el Masters 1000 de Miami 2026. El tenista brasileño de 19 años será una dura prueba para el murciano, pero el número uno del ranking de la ATP es el gran favorito para llevarse el triunfo y también el torneo dentro de una semana. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por TV en directo este partidazo del torneo que se está jugando en Florida.

¿A qué hora juega Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami 2026 contra Joao Fonseca?

Carlos Alcaraz arranca su participación en el Masters 1000 de Miami 2026 debutando en segunda ronda frente al brasileño Joao Fonseca, una de las grandes promesas de este deporte. El de Río de Janeiro se deshizo de Fabián Marozsan en su primer encuentro y tuvo que vencerle en tres sets. Ahora llega para enfrentarse al gran favorito de este torneo, que es el murciano. El de El Palmar se quiere levantar tras el tropiezo que sufrió en semifinales de Indian Wells y lo dará todo para llevarse el triunfo en este choque.

El Masters 1000 de Miami es una prueba que se le ha resistido a los tenistas españoles. Sergi Bruguera, Carlos Moyá, David Ferrer o Rafa Nadal se quedaron siempre a las puertas de llevarse el trofeo, por lo que Carlos Alcaraz ha sido el único que ha conseguido conquistarlo en una ocasión. Ahora espera que este año sea su segundo entorchado en Florida, aunque sabe que no será nada sencillo porque, como se espera, en la final se tendría que enfrentar a Jannik Sinner.

La organización de este torneo que se celebra en Florida programó el Carlos Alcaraz – Fonseca que corresponde a la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells 2026 para la madrugada del viernes 20 al sábado 21 de marzo. Este partidazo entre el murciano y el brasileño arrancará no antes de las 00:00, horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que habría que trasnochar para ver el encuentro que jugará Carlitos.

Horario del partido de Carlos Alcaraz vs Fonseca en Masters 1000 de Miami 2026

El año 2026 arrancó de la mejor manera para Carlos Alcaraz, ya que tenemos que recordar que consiguió ganar a Novak Djokovic en la final del Open de Australia, donde el murciano se coronaba por primera vez y conseguía ser el más joven en ganar los cuatro Grand Slam. Posteriormente reinó en el ATP 500 de Doha y parecía que tenía todo de cara en Indian Wells, pero cayó en las semifinales ante Daniil Medvedev.

Este emocionante Carlos Alcaraz – Fonseca correspondiente a la segunda ronda del Masters 1000 de Miami 2026 se jugará en la madrugada del viernes 20 al sábado 21 de marzo. Estos dos tenistas nunca se han visto las caras en el circuito de la ATP, por lo que todos los aficionados a este deporte están ansiosos por ver al número uno del ranking frente al brasileño, que está llamado a estar entre los mejores en los próximos años.

Dónde ver el Masters 1000 de Miami 2026 y a Carlos Alcaraz en directo

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes encuentros que se disputen en este torneo que se juega en Florida ha sido Movistar+. Este Carlos Alcaraz – Fonseca de segunda ronda del Masters 1000 de Miami 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales de Vamos, Movistar+ Plus o Movistar Deportes. Estos canales forman parte de la plataforma de pago citada anteriormente, por lo que el choque del murciano no se podría ver gratis por TV.

Los aficionados que sigue al tenista murciano en cualquier torneo que dispute deben saber que van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Fonseca de la segunda ronda del Masters 1000 de Miami 2026 a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador también pone a disposición de sus clientes su página web para que accedan con un ordenador. La aplicación Tennis TV, que es de pago, también ofrecerá este campeonato, ya que tiene los derechos de todos los de la ATP salvo de los cuatro Grand Slam.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar diariamente la mejor información sobre todo lo que suceda en Florida. Cuando concluya este frenético Carlos Alcaraz – Fonseca de la segunda ronda del Masters 1000 de Miami 2026 publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores también todas las reacciones que se produzcan al acabar el encuentro.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Fonseca del Masters 1000 de Miami 2026

Por otro lado, todos los aficionados a este deporte que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partido de segunda ronda del Masters 1000 de Miami 2026 podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, Onda Cero, RNE o la Ser podrían conectar con Florida para contar lo que esté sucediendo en este Carlos Alcaraz – Fonseca.