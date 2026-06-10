La reflexión más viral y aplaudida de Djokovic sobre la crianza de sus hijos: «Quiero que vean el aburrimiento como algo bueno, tienen que aprender a disfrutar de estar consigo mismos»

Una reflexión de Novak Djokovic sobre la crianza de sus hijos ha llamado bastante la atención porque se aleja un poco de lo habitual y de lo que muchos piensan. El tenista serbio ha explicado que en su casa intentan darle un valor positivo al aburrimiento, algo que normalmente los padres suelen intentar evitar a toda costa. Su idea es bastante sencilla y quiere que sus hijos, Stefan y Tara, de 11 y 8 años respectivamente, aprendan a estar tranquilos consigo mismos sin necesidad de estar siempre entretenidos o con una pantalla o un juego.

En una profunda entrevista en el podcast de Jay Shetty, Djokovic quiso compartir su visión sobre este tema: «Quiero que mis hijos vean el aburrimiento como algo bueno. Tienen que aprender a abrazar la soledad y disfrutar de estar consigo mismos». Por poner un ejemplo, el tenista serbio contó una anécdota para explicarse todavía más y mejor. Un día, después de pasar una mañana en el campo con su hijo, jugando a ping-pong y haciendo kayak, le dijo que se aburría. ¿Cuál fue la respuesta de Djokovic? «Le dije: ‘Hijo, está bien aburrirse a veces. Primero, has tenido una mañana muy activa y has hecho muchas cosas. Y segundo, cuando estás aburrido, no significa que tengas que coger inmediatamente un libro o una pantalla. Tienes que aprender a estar con tus pensamientos. Y si no te sientes cómodo dentro de casa, sal fuera. Siéntate en una silla, tómate algo y simplemente mira el cielo’».

El deportista cree ese aburrimiento hace que brote la creatividad y permite aprender a gestionar muchas cosas. Según Djokovic, vivimos en un mundo donde los niños están constantemente rodeados de estímulos: móviles, tablets, videojuegos, actividades extraescolares… y eso hace que casi no tengan espacios de no hacer nada, algo que es clave para desarrollar la imaginación, la paciencia y también para conocerse un poco mejor. No lo plantea como algo negativo, sino como una parte necesaria del crecimiento, aunque al principio pueda resultar incómodo.

Djokovic y los móviles

Otra cosa que ha comentado el serbio y que ha generado bastante debate es que en su casa intentan retrasar al máximo el uso de teléfonos móviles. No es que sea una norma rígida sin flexibilidad, pero sí una decisión consciente que toma junto a su esposa. Piensan que los niños no necesitan ese tipo de tecnología tan pronto y que es mejor que primero aprendan a gestionar otras cosas más básicas. Una postura que no todo el mundo comparte, pero que cada vez está presente en más familias en España y en todo el mundo.

«Mis hijos todavía no tienen teléfono móvil y mi mujer y yo estamos peleando. Ellos se quejan y dicen: ‘En el colegio todo el mundo tiene, excepto nosotros’», comentaba Djokovic. «No es una situación fácil, porque es el reflejo de lo que ocurre también en otros niveles», añadió a la vez que dejó claro que «no lo tendrán hasta que sean lo suficientemente maduros».

«Si todos hacen algo, el rebaño se comporta igual, tienes que seguirlos. Bueno, pues no siempre tiene que ser así. Ahí es donde yo creo que nosotros nos diferenciamos de otros, porque somos testarudos y activos», finalizaba Djokovic en una entrevista que también se hizo viral en las redes sociales.