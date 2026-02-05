Esto que hace Djokovic con sus hijos de 11 y 8 años deberíamos copiarlo todos: «Hasta que maduren»

Novak Djokovic ha sido tendencia durante la última semana después de llegar a la final del Open de Australia a los casi 39 años. Pese a que cayó en la final ante Carlos Alcaraz, que se erigió en leyenda en Melbourne, el serbio se ganó el corazón de todos los aficionados tras su victoria en semifinales ante Jannik Sinner. El tenista más grande de la historia también ha copado portadas en los últimos días tras hablar de la educación que imparte a sus hijos pequeños. Consulta en este artículo todo lo que ha dicho Djokovic sobre sus hijos y el uso de los teléfonos móviles.

Le ha costado, pero al final de su carrera, Novak Djokovic se ha ganado a todos los aficionados al tenis. El serbio, que siempre ha vivido a la sombra del carisma de Federer y Nadal, firmó otra epopeya en el Open de Australia después de llegar al último día de competición tras dejar en la cuneta en semifinales a Jannik Sinner, que era el gran rival de Alcaraz para el torneo. Con 24 Grand Slams y diez victorias en Australia a sus espaldas, el serbio brilló en la final ante un Alcaraz pletórico que le venció en cuatro sets.

Djokovic se metió en el bolsillo a la afición española por su buen hacer sobre la pista y también por las bonitas palabras que tuvo hacia Rafa Nadal, que estuvo presenciando la final disputada el pasado domingo. «Ha sido un honor tenerte aquí, muchas gracias por estar hoy presente», dijo el serbio al mejor tenista de la historia de España, después de incluso haberle animado a bajar a la pista cuando perdía contra el número 1 del mundo y actual ganador de siete grandes a los 22 años.

Djokovic y la educación a sus hijos con el móvil

Además de por sus éxitos sobre la pista, Novak Djokovic también ha sido tendencia en la última semana por unas declaraciones que hizo sobre la educación que imparte a sus hijos en una entrevista concedida a la cadena Blic. En ella, explicó por qué tanto él como su esposa, Jelena Ristic, no permiten que sus hijos pequeños utilicen teléfonos móviles.

Djokovic se casó en 2014 con su novia de siempre, Jelena Ristic, y tienen dos hijos, Stefan de 11 años y Tara de 8 años, a los que es habitual verles viendo partidos de su padre en el palco de los familiares. Ahora, en esta entrevista publicada hace unos días, el serbio ha hablado sobre su relación con ellos y la educación que intenta impartir.

«Mis hijos todavía no tienen teléfono móvil y mi mujer y yo estamos peleando. Ellos se quejan y dicen: ‘En el colegio todo el mundo tiene, excepto nosotros’», comenzó diciendo Djokovic. «No es una situación fácil, porque es el reflejo de lo que ocurre también en otros niveles», dijo, a la vez que dejó claro que «no lo tendrán hasta que sean lo suficientemente maduros».

«Si todos hacen algo, el rebaño se comporta igual, tienes que seguirlos. Bueno, pues no siempre tiene que ser así. Ahí es donde yo creo que nosotros nos diferenciamos de otros, porque somos testarudos y activos», apuntó Djokovic en una entrevista que se ha hecho viral en las redes sociales.