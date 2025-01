Todos los títulos y palmarés de Novak Djokovic: cuántos Grand Slam ha ganado en su carrera

La constancia, el trabajo, el buen juego y la mentalidad, entre otras cosas, de Novak Djokovic han formado un cóctel perfecto para colocar al serbio entre los mejores jugadores de la historia del tenis mundial. El de Belgrado, a sus 37 años de edad, sigue mostrando que tiene las capacidades físicas y mentales para seguir peleando y luchando ante un nueva generación de tenistas que ha llegado pisando fuerte.

En el primer Grand Slam de la temporada, ‘Nole’ ha logrado meterse entre los ocho mejores y peleará con Carlos Alcaraz para conseguir un billete directo hacia las semifinales de la competición. Un duelo que se ha convertido en uno de los nuevos ‘clásicos’ de este deporte y, hasta el momento, se ha repetido hasta en un total de 7 ocasiones: 4 victorias para Novak (final de los Juegos Olímpicos 2024, semifinal ATP Finals 2023, final Cincinnati 2023 y semifinal Roland Garros 2023) y 3 para Carlitos (Wimbledon 2023, 2024 y Madrid 2022)

El último gran duelo entre ambos protagonistas, curiosamente, se produjo en la Philippe Chatrier de Roland Garros, un escenario histórico donde Djokovic consiguió, por primera vez, hacerse con la ansiada medalla de oro que tanto buscó y peleó a lo largo de su carrera. «Estoy seguro de que la mayoría de los deportistas sienten lo mismo. Jugar en los Juegos Olímpicos, ver a los mejores atletas del mundo en la competición más importante y antigua de la historia es simplemente inolvidable. Es el mayor título de mi carrera», reconoció el propio Nole, que colocó en sus vitrinas la antorcha dorada junto a su gran número de trofeos conquistados a lo largo de su carrera.

