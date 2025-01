Éste es el ranking ATP de Carlos Alcaraz y de Novak Djokovic antes del Open de Australia 2025

Carlos Alcaraz se enfrenta a un gran reto en el Open de Australia, donde el murciano iniciará la temporada 2025 con dos objetivos en mente: ganar por primera vez la antorcha del primer Grand Slam de la temporada y volver a pelear por el número 1 del mundo, puesto que, actualmente, ocupa un incombustible Jannik Sinner, que firmó su mejor campaña en 2024 tras conquistar 9 títulos a lo largo del año y sumar un balance de 73 victorias y tan solo 6 derrotas, además de revalidar el título de Copa Davis con la selección italiana. A continuación, te contamos cuál es el puesto en el ranking ATP de Alcaraz y también de Novak Djokovic.

Estos impecables números del jugador nacido en San Cándido, Italia, serán muy difíciles de superar, incluso de igualar, pero, con la llegada de la nueva campaña, el pupilo de Juan Carlos Ferrero está dispuesto a ofrecer su mejor versión y recuperar un nivel que provocó, por un lado, encandilar a todos los aficionados y, por otro, subirse a lo más alto del podio en escenarios históricos de este deporte, como pueden ser Roland Garros o Wimbledon.

Cuál es el ranking ATP actual de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, tal y como recalcamos al inicio, cuenta con varios objetivos a lo largo de la temporada 2025: terminar el año en la mejor forma posible, vencer en escenarios que, hasta el momento, se han resistido y, sobre todo, alcanzar a Jannik Sinner en la lucha por el número 1 del mundo. Actualmente, el de El Palmar está ubicado en la tercera plaza de la clasificación ATP, con 7.010 puntos, y sólo por detrás del tenista italiano, primero en la tabla con 11.830, y el alemán Alexander Zverev, que es segundo con 7.635.

Por detrás de Carlitos están posicionados el estadounidense Taylor Fritz, con 5.350, el ruso Daniil Medvedev, con 5.030, el noruego Casper Ruud, con 4.210, el serbio Novak Djokovic, que, sorprendentemente ocupa la séptima plaza con 3.900 puntos, el australiano Álex de Miñaur, con 3.525, el ruso Andrey Rublev, vigente campeón del Mutua Madrid Open y noveno en el ranking ATP con 3.520, y, para cerrar el ‘Top 10’, el búlgaro Grigor Dimitrov, que cuenta con un total de 3.200 puntos.

Qué puesto del ranking ATP ocupa Djokovic

Novak Djokovic es el tenista más laureado de la historia, con 24 títulos de Grand Slam en su haber. Sin embargo, después de mucho tiempo, en 2024 no pudo conquistar ningún grande y ha caído a su puesto en el ranking ATP más bajo de los últimos años. En la actualidad, y con la clasificación parada antes del comienzo del Open de Australia 2025 (se actualizará a su finalización), Nole está en el nº7 del ranking ATP, lo que le ha llevado a ser encuadrado, vía sorteo, con Carlos Alcaraz en cuartos de final del torneo.

El historial de Alcaraz en el Open de Australia

Hasta el momento, Carlitos no ha podido saborear la victoria en el Abierto de Australia. Es más, su mejor resultado son los cuartos de final logrados durante la pasada edición del 2024, año donde cayó derrotado ante el alemán y número 2 del mundo, Alexander Zverev, en 4 sets (6-1, 6-3, 6-7 y 6-4). En 2023, la diosa fortuna no se alió con el español, puesto que no pudo asistir a la importante competición por poseer una lesión en el «músculo semimembranoso» de su pierna derecha, que lo obligó a bajarse del cuadro principal días antes.

«Cuando estaba en mi mejor momento en la pretemporada, me lesioné por un movimiento fortuito y antinatural en el entrenamiento. Esta vez es el músculo semimembranoso de mi pierna derecha. Trabajé muy duro para llegar a mi mejor nivel en Australia, pero, desafortunadamente, no podré jugar el Care A2+ Kooyong ni el Abierto de Australia. Es duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia delante», publicó el propio Alcaraz en sus perfiles oficiales de redes sociales, anunciado así la dura noticia.

En 2022, Carlos cayó derrotado en tercera ronda a manos de Matteo Berrettini tras un maratoniano encuentro a cinco sets, que finalmente cayó del lado del italiano por 2-6, 6-7, 6-4, 6-2 y 6-7. En su debut en el Open de Australia, es decir, en 2021, tampoco tuvo fortuna y fue eliminado en el segundo escalón del torneo por el sueco Mikael Ymer, por 6-2, 4-6, 4-6 y 6-7, jugador que ha estado sancionado por dopaje durante 18 meses y que volvió a las pistas a mediados del 2024.