Mini nevera portátil Flamingueo de AliExpress, ideal para cosméticos y bebidas, diseño compacto y elegante

Con la ola de calor que vivimos, ten por seguro que tu maquillaje se va a estropear y que, si quieres una bebida fresca, la necesitas del frigorífico obligatoriamente. En cualquiera de estos casos, hay un producto en concreto que es una buena solución: una mini nevera. Compactas, potentes y silenciosas, son muy útiles para guardar desde cosméticos hasta comida, aunque hay opciones que van un paso más allá, como es el caso de la Mini nevera Flamingueo.

Esta neverita no solo sirve para enfriar bebida, comida o maquillaje, también sirve para calentar. Tiene una función que permite elevar su temperatura hasta los 50 ºC, y lo mejor de todo es que lo hace rápidamente y sin ocupar espacio, ya que es muy compacta. Tiene 4 litros de capacidad y es silenciosa. ¡Y encima está rebajada a 33 € frente a los casi 50 € que suele costar!

Por qué la recomendamos

Tiene 4 litros de capacidad, lo que da para hasta 6 latas normales de 33 centilitros.

Su prioridad es la función de frío, pero también tiene función de calor de hasta 50 ºC.

Con el asa superior te la puedes llevar a donde quieras, además es muy compacta y ligera.

Aunque esté enfriando a pleno rendimiento, nunca supera los 28 decibelios, es muy silenciosa.

Mini nevera Flamingueo

Además de enfriar tus bebidas, comida o incluso cosméticos, la Mini nevera Flamingueo también puede mantener caliente todo lo que haya en su interior, lo que hace que sea muy útil si quieres llevarte comida hecha al trabajo o tomarte un café calentito en invierno. Va desde los 0 ºC hasta los 50 ºC según la configures, y solo tienes que ajustar su rueda de temperatura para ello. Es muy fácil de usar, y también de transportar gracias a su asa superior.

Es una solución pensada para acampar, para guardar tu maquillaje, para irte a la piscina o incluso para tener en la oficina de trabajo. Como mide solo 25 x 19 x 27,5 centímetros, ocupa muy poco espacio, aunque tiene una buena capacidad a pesar de ello. Además, se puede enchufar también en el coche, para que puedas usarla en más sitios.

Esto opinan quienes ya la tienen

Todo el que la compra queda sorprendido por el diseño que tiene, su potencia a la hora de enfriar y calentar y lo compacta que es. Aquí puedes ver algunas valoraciones de esta mini nevera:

«El frigo es una monada, funciona genial mi cosmética este verano está bien protegida y fresquita.»

«Me ha sorprendido mucho lo que enfría, y no hace ruido apenas. Muy contento con la compra.»

«Un aparato muy fácil de llevar y fácil de manejar. Artículo propio para viajes, aunque lo usaré en mi dormitorio para bebidas frías.»

Aprovecha que está rebajada a 33,07 € y que AliExpress tiene opción de envío gratuito con esta oferta. La recibirás pronto y en perfectas condiciones, lista para aprovechar al momento.

