Martínez sobre la moción de Vox de vetar actividades islámicas: «No entraré en discusiones estériles»

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha señalado que el PP «no entrará en conflicto con nadie en discusiones estériles» en relación con la posibilidad de que Vox presente en el Ayuntamiento una moción para no ceder espacios públicos a celebraciones islámicas en espacios públicos, tal y como se ha hecho en la localidad murciana de Jumilla.

En declaraciones a los medios este miércoles en una visita al barrio de Son Sardina y tras ser preguntado por la cuestión, el primer edil palmesano ha apuntado que el programa de gobierno de los populares «es de tender puentes y trabajar en la interculturalidad» aunque no ha aclarado el sentido del voto de su formación en caso de que Vox presentara esta iniciativa.

Vox en Baleares está preparando una batería de mociones para presentar en los ayuntamientos donde tienen representación como Alcudia, Calvià o incluso Palma donde tiene un acuerdo de gobierno con el PP, para presionar contra las celebraciones de fin de Ramadán o de la Fiesta del Cordero y la necesidad de no ceder espacios municipales para las mismas.

«No sé que moción presentaría (Vox) y por tanto no puedo contestar», ha indicado Martínez, a la vez que ha considerado que «se tienen que normalizar las creencias, las ideologías y absolutamente todo el día a día de cualquier ciudadano de Palma».

En este sentido, ha remarcado que el PP «está para construir una sociedad cohesionada territorial y socialmente» y, ha subrayado, con esta voluntad se creó la regiduría de Interculturalidad en el Ayuntamiento.

El PP nacional ya denunció la semana pasada la instrumentalización por parte del Gobierno de la medida tomada en Jumilla (Murcia) respecto al Ramadán y la Fiesta del Cordero, cargando contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por buscar «polarizar» con este asunto pese a que la moción aprobada por el Ayuntamiento murciano «no menciona Islam ni prohibición», en palabras de Elías Bendodo, vicesecretario de Política autonómica y municipal.