Huida de Djokovic: se va de la pista a la carrera y se niega a hablar tras citarse con Alcaraz en Australia

El punto de Lehecka no supera la red y Djokovic, sempiterno en esto del tenis, eleva el puño al cielo de Melbourne y se cita con Alcaraz en cuartos. Vuelve a ganar y arribar en los cuartos de final de un Grand Slam, nadie lo ha conseguido en tantas ocasiones como él y nadie ha ganado más que él. El gigantón checo es su última víctima, que coincide en tiempo y forma con la mejor versión del serbio en lo que va de Open de Australia.

Djokovic se verá las caras en cuartos de final con Alcaraz, de nuevo el choque generacional. Ante Lehecka, Djokovic volvió a reproducir quejas por los constantes ruidos durante los puntos y en los momentos de sacar, algo que acabó con su paciencia tras el partido y que desembocó en una huida a la carrera. Se negó a responder las preguntas que le iba a hacer el ex tenista Jim Courier.

«Gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias por la presencia y el apoyo. Nos vemos en la siguiente ronda», sentenció Djokovic al micrófono antes de poner rumbo a vestuarios, no sin antes firmar algunos autógrafos a los niños de primera fila. No sentó nada bien al público la reacción de Djokovic, que le despidieron con algunos abucheos. Un motivo más para apoyar a Carlitos el próximo martes.

Novak Djokovic did not do a post-match interview after his win at Australian Open.

He gave a quick statement, signed some autographs, and was booed by some of the crowd as he left.

pic.twitter.com/6kOG5LYCLP

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 19, 2025