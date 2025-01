Alcaraz ya vislumbra a Djokovic: «Si pienso en todo lo que ha ganado no podría jugar»

Alcaraz toca su techo en Melbourne después de que Draper toque el suelo. La joya del tenis británico se retiró del partido por lesión cuando perdía (7-5, 6-1) tras un primer set en el que se revolvió para forzar los últimos juegos. Draper arrastraba una paliza de 15 sets y más de 12 horas de sus tres anteriores partidos y su cuerpo, que le juega habitualmente malas pasadas, dijo basta después de ser atendido por los servicios médicos. Alcaraz ya espera a Djokovic o Lehecka en la siguiente ronda.

El cuerpo de Draper, que recibió asistencia médica, no pudo más. Alcaraz le dio un abrazo primero y mandó un gran mensaje después. «No es la forma en la que quiero ganar partidos. Cuando veo a alguien que tiene que retirarse por una lesión, para mí no es un momento fácil. No pude decirle nada a Jack en ese momento. Solo desearle una buena recuperación. Solo dije, ‘lo siento’. Lo vi en el vestuario para poder hablar más con él al respecto. Pero solo dije que lo voy a ver pronto jugando lo mejor posible de nuevo», inició.

Tras Draper, a Alcaraz le viene Djokovic en cuartos de final. «No es el rival adecuado para jugar unos cuartos de final, aunque en cuartos de una Grand Slam están los mejores tenistas del mundo. Si no fuese Djokovic, podría ser otro. Pero en cuanto a enfrentarme a Novak, para mí no va a cambiar nada porque sea en cuartos o en semifinales. Probablemente, cambie un poco si es una final, obviamente. Al estar en cuartos, voy a afrontar el partido de la misma manera que lo hice en los anteriores partidos contra él, y ya veremos. Lo abordaré de la misma manera que lo hice en los partidos anteriores», asegura el murciano.

El legado de Alcaraz con Djokovic traspasa fronteras generacionales. Pese a la corta trayectoria del murciano, ya se han enfrentado en siete ocasiones. Cuatro victorias para el serbio y tres para el español. «Trato de no pensar en eso. Si pienso en todo lo que ha ganado en el tenis no podría jugar. Trato de no pensar en eso cuando estoy en el partido. Solo intento ser capaz de vencerlo. Conozco mis armas. Sé que soy capaz de jugar un buen tenis contra él, soy capaz de ganarle. Eso es todo lo que pienso cuando me enfrento a él», explica el murciano.

Alcaraz no ha ganado en pista dura a Djokovic

De las tres victorias de Alcaraz sobre Djokovic, ninguna se ha producido sobre pista rápida. Ante Djokovic, sin victorias sobre pista dura: “Depende de la superficie en la que estemos jugando, cambio un poco mi tenis. No va a ser el mismo estilo cuando juego en hierba o tierra batida. No importa la superficie, vamos a seguir teniendo la misma debilidad. ¿Qué debilidad tiene Novak? Pocas o ninguna. Sé lo que tengo que hacer en tierra batida, en pista dura, en hierba. Esta va a ser la primera vez que juego contra él en un Grand Slam en pista dura, así que vamos a ver. Estoy emocionado», detalla.

Djokovic es la nueva piedra en el camino de Alcaraz hacia el único Grand Slam que le falta por ganar. «Estoy un paso más cerca. Pero lo que he aprendido en el Grand Slam anterior que he jugado es a ir día a día. Un Grand Slam puede ser muy largo si estás pensando en lo que viene o en el futuro. Únicamente quiero pensar en el presente, en el día a día, tratando de sentirme lo mejor posible todos los días, respetando cada ronda, a cada jugador. Eso es todo. Creo que eso ayuda mucho a mostrar tu mejor tenis en cada partido, solamente pensando en el presente y dando el cien por cien de ti mismo», finaliza.