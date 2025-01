Rafa Nadal da una lección de elegancia para silenciar a la izquierda radical: «Mi objetivo en Arabia Saudí…»

Rafa Nadal sorprende con unas declaraciones sobre Arabia Saudí que sirven para acallar a la izquierda radical y a su vez dar una lección de saber estar. Tras visitar el país al finales de 2024, con motivo de las ATP Finals que enfrentó a los tenistas jóvenes más prometedores del circuito, miembros de la generación post Alcaraz, Nadal aprovechó para conceder entrevistas en medios locales, donde opinó sobre las críticas recibidas tras anunciar su relación con el país de Oriente Medio.

Rafa Nadal sigue disfrutando de la vida ya como tenista retirado. El tenista balear está disfrutando en Mallorca de unos días en familia días después de haber viajado a Arabia Saudí, cumpliendo con sus compromisos como embajador de la federación de tenis del país. El mejor deportista de la historia de España estuvo la pasada semana presenciando la NextGen ATP Finals, que midió a los tenistas más prometedores del mundo en un torneo disputado en Oriente Medio.

Rafa Nadal aprovechó la visita para conceder varias entrevistas a los medios locales en las que ha opinado sobre la relación que mantienen con Arabia Saudí y lo que pretende con ella. «Todavía estoy aprendiendo cosas, esta es sólo mi tercera vez aquí. Cada vez que vengo aprendo nuevas cosas. Intento recabar información sobre la gente que vive aquí, además de la gente que vive aquí y no son saudíes, para entender cómo son sus vidas aquí. El mensaje que he recibido siempre es positivo», ha dicho el tenista balear sobre Arabia Saudí.

Rafa Nadal y Arabia Saudí

Rafa Nadal dejó claro en las entrevistas concedidas a The National y Arab News que su objetivo como embajador del tenis en Arabia Saudí es hacer que ese deporte crezca en el país. «En primer lugar, el objetivo es conocer una cultura diferente. En segundo lugar, promover nuestro deporte en una región que realmente está creciendo en ese sentido. Tenemos la obligación de promover nuestro deporte en todo el mundo», afirmó un Rafa Nadal que también dejó claro que Arabia Saudí «es una región que se está abriendo al mundo en los últimos años, así que mi objetivo y mi motivación es acercar el tenis a las nuevas generaciones».

Sobre las críticas recibidas en los últimos tiempos, principalmente por parte de la izquierda radical en España, Nadal también afirmó que «estamos en un mundo libre». «Respeto a los críticos que lo hacen respetando a otras personas. Cuando no respetan, es una historia diferente. Pero, en realidad, al final del día, sé que cuando tomo la decisión, eso va a pasar», sentenció.

Nadal y su futuro como entrenador

Rafa Nadal también opinó sobre su futuro una vez jubilado del tenis y también abrió una puerta a trabajar como entrenador en un futuro. «Nunca digas nunca. A día de hoy, es demasiado pronto para pensar en este tipo de cosas. Simplemente, necesito organizar mi vida. Ahora mismo no me veo en ningún proyecto de este tipo, pero no sé cómo va a ser mi vida en uno, dos o tres años», dijo sobre lo que hará en los próximos años una vez finalizada su carrera en el tenis.

El mejor tenista de la historia de España también habló sobre la serie que estrenará próximamente la plataforma Netflix, que se centrará en su última temporada como profesional. «Creo que va a ser algo muy interesante, que la gente va a aprender mucho más sobre mi lado más personal, sobre mi día a día tratando de regresar al circuito. Está claro que también van a saber más cosas sobre mi carrera, por mucho que la mayoría sean cosas que ya se saben, pero van a poder saberlas algo más desde dentro, hablando sobre cosas que jamás había comentado antes», finalizó.