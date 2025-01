El homenaje oculto de Alcaraz a Rafa Nadal en el primer Grand Slam tras su retirada

Carlos Alcaraz debutó con victoria en el Open de Australia 2024 tras imponerse en tres sets a Alexander Shevchenko en la mañana de este lunes. El tenista español se enfrentará en segunda ronda del único Grand Slam que le falta ante el japonés Yoshihito Nishioka. En su estreno en Melbourne, homenajeó a Rafa Nadal vistiendo una camiseta sin mangas, indumentaria que puso de moda el mejor deportista de la historia de España, retirado el pasado mes de noviembre tras la disputa de la Copa Davis.

Carlos Alcaraz tuvo un gran estreno en el Open de Australia, único Grand Slam que falta en la sala de trofeos del tenista español. El número 3 del mundo inició su trayectoria en el primer grande de la temporada con una cómoda victoria en dos sets ante Alexander Shevchenko. El murciano venció en tres sets (6-1, 7-5 y 6-1) en casi dos horas al tenista kazajo que dio batalla en el segundo set.

Ahora, Carlos Alcaraz se enfrentará en segunda ronda al japonés Yoshihito Nishioka, el número 65 del mundo, que venció en su estreno en el torneo al tunecino Aziz Dougaz por 3-6, 6-4, 7-6 y 6-3. Este será el segundo partido del tenista murciano, que tiene un camino de trabas camino de la final que le llevaría a enfrentarse a Novak Djokovic en un hipotético enfrentamiento de cuartos de final. El tenista que más grandes ha ganado en la historia sufrió en su primer duelo para imponerse al joven de 19 años Nishesh Basavareddy.

Alcaraz y el ‘homenaje’ a Nadal

Carlos Alcaraz inició su participación en el único Grand Slam que le falta en su colección con ‘homenaje’ a Rafa Nadal. El número 3 del mundo lució una camiseta sin mangas, indumentaria que caracterizó al tenista balear en sus primeros años de carrera. Este es el primer grande que el murciano disputa después de la retirada del mejor deportista español de todos los tiempos, que colgó la raqueta el pasado mes de noviembre en la Copa Davis.

En los últimos días, Carlos Alcaraz también se convirtió en viral después de publicarse un vídeo en el que aparecía durante un descanso colocando las botellas de forma minuciosa, como en su día hacía Rafa Nadal.

The spirit of Rafa Nadal will forever live on. Carlos Alcaraz is the true successor.

Las sensaciones de Carlos Alcaraz

«He jugado a un gran nivel, pero quiero hacerlo mejor en la segunda ronda», dijo Carlos Alcaraz después de vencer en su primer partido del Open de Australia, título que falta y está en la mira del tenista murciano. «He perdido un poco el foco, tuve una desconexión y era algo que podía pasar en el primer partido de la temporada», afirmó sobre el segundo set, donde sufrió más de la cuenta para acabar imponiéndose por 7-5.

Carlos Alcaraz ha llegado al Open de Australia con varias modificaciones en su juego que tienen que ver con el saque, materia en la que ha trabajado durante las vacaciones con el objetivo de evolucionar como tenista y dar un salto de calidad esta temporada. «Tuve un poco de problemas con el saque porque pienso demasiado cuando lo hago. El porcentaje del primer servicio tiene que ser más alto. No lo siento natural. Me ha costado porque no es lo mismo un entreno que un partido. Con los días espero que vaya a mejor. Ahora estoy pensando en el lanzamiento, en el movimiento, el ritmo…», dijo sobre las nuevas evoluciones el ganador de Roland Garros y Wimbledon la pasada temporada.